Trump-teamet gjør klar til kamp

Det er «full krig» for den amerikanske presidenten. Nå skal de slå tilbake – med strategen Steve Bannon i førersetet.

USAs president Donald Trump virker aldri så tilfreds som når han står foran sine egne velgere, og kan snakke direkte til dem. Så når han nå avlyser et folkemøte i delstaten Iowa neste uke – ifølge Det hvite hus på grunn av en «uforutsett forandring» i Trumps timeplan – er det neppe med lett hjerte.

De siste ukene har vært pepret med problemer for presidenten:

Det kommer stadig nye avsløringer om de påståtte koblingene mellom Trumps presidentkampanje og Russland, og særlig siden Trump kvittet seg med FBI-direktør James Comey har lekkasje-flomdørene åpnet seg. Jared Kushner, Trumps svigersønn og rådgiver, er den siste i hardt vær:

Han skal ha foreslått å sette opp en hemmelig kommunikasjonskanal med russiske myndigheter – i Russlands ambassade og før Trump ble sverget inn som president.

Nå tar administrasjonen grep for å forsøke å få kontroll på situasjonen:

STRATEGEN: Steve Bannon, Donald Trumps sjefstrateg, skal være blant dem som har fått ansvar for et nytt krisehåndteringsråd.

Etablerer «krigsråd»

Under ledelse av blant andre Steve Bannon oppretter administrasjonen ifølge The Washington Post nå det som kalles et «war room» – en gruppe rådgivere som har som oppgave å kontrollere informasjonsflyten knyttet til Russland.

Målet skal være å stoppe lekkasjene ved å begrense hvor mange mennesker som til enhver tid snakker utad om saken.

– Siden de sparket Comey har de virkelig innsett at de ikke er i stand til å utkjempe en krig, langt mindre en krig på to fronter, sier en kilde med tett kjennskap til administrasjonen som Reuters har snakket med.

– De trenger en struktur som gjør at de både kan fokusere, og samtidig kjempe tilbake mot disse angrepene.

Både Kushner, Bannon og Trumps stabssjef Reince Priebus dro hjem fra Trumps første utenlandstur flere dager før presidenten selv, for å sette i gang krisehåndteringen.

NETTOPP HJEMME: Ni dager i utlandet startet sin andel problemer for Trump, men sammenlignet med hjemmefronten føles det kanskje ikke så ille for presidenten.

Bill Clinton opprettet også et slikt «krigsråd» da han ble etterforsket som president, en etterforskning som endte med at han ble stilt for riksrett etter å ha løyet under ed.

Da som nå skulle «krigsrådet» også sørge for at administrasjonens politikk på andre områder ikke druknet i all skandalen. For Trumps vedkommende er det for så vidt nok å stri med på flere fronter:

Budsjettet han la frem for Kongressen før han reiste får massiv kritikk, blant annet for en regnefeil på to trillioner dollar. Det samme gjelder forslaget til reform av helsesystemet.

Går den reformen gjennom i nåværende form vil mer enn 20 millioner amerikanere miste sin helseforsikring.

Bannon gjør det han kan best

Det har vært stille fra Breitbart-grunnlegger Steve Bannon i det siste, etter at det – igjen ifølge lekkasjer – har vært strid mellom «hans» team og den delen av administrasjonen som støtter Jared Kushner.

Men Bannon var mannen som ledet Trumps kampanje til seier, og Trump sies å fortsatt ha stor tillit til ham som rådgiver.

Trump-administrasjonen skal også vurdere å ta med Corey Lewandowski, Bannons forgjenger, inn i krigsrådet. Den tidligere kampanjesjefen fikk sparken etter å blant annet ha angrepet en journalist.

For tiden pågår det etterforskning av de påståtte koblingene mellom Trump og Russland både i FBI, og i komiteer i både Senatet og Representantenes hus i Kongressen. Søkelyset er særlig rettet mot Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som fikk sparken etter bare 25 dager – for å ha løyet om sine koblinger til Russland.

Flynn har så langt nektet å samarbeide med undersøkelsene i Kongressen.

I FOKUS: Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn er nå i fokus for flere av etterforskningene rundt Russlands innblanding i det amerikanske valget.

Rådgiver: – De er i full krig

Allerede før Trump reiste til Saudi-Arabia begynte det å svirre rykter om flere oppsigelser i administrasjonen. Den hardt prøvede pressetalsmannen Sean Spicer skal være er blant dem som er i fare, selv om Det hvite hus har benektet det.

– Spicer gjør en god jobb, men han får skikkelig juling, skal Trump ha sagt om ryktene, skriver CBS News.

Ifølge The New York Times har Trump også hyret inn ekstra advokater for å håndtere skandalene som synes å poppe opp hvor enn han snur seg. Blant dem er stjerneadvokaten Marc E. Kasowitz fra New York, som har representert Trump i årevis.

De skal ha møttes allerede søndag, samme dag som Trump kom hjem fra Europa.



Kasowitz har tidligere håndterte blant annet Trumps skilsmisser og søksmålet mot Trump University.

– Hovedsaken er at de trenger friske folk, og mer folk. De er i full krig, og de er for tynt bemannet, sier Barry Bennet, som jobbet som politisk rådgiver for Trump-kampanjen, til The Washington Post.



Ting kan tyde på at den nye strategien allerede har begynt å fungere, i hvert fall delvis:

Tidligere i dag meldte presidenten via Twitter at lekkasjene som til stadighet kommer ut i mediene fra hans administrasjon er «fake news». (Dette er to uker etter at han ba daværende FBI-sjef James Comey spore opp de som lekket.)

Men utbruddet begynner med formuleringen «Det er min mening at» – en presisering som kan være lagt til for å beskytte presidenten mot eventuelle fremtidige søksmål.