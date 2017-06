Trump: Tålmodigheten med Nord-Korea er over

Tiden for å være tålmodige med Nord-Korea er over, fastslår USAs president Donald Trump etter å ha møtt Sør-Koreas president Moon Jae-In i Washington.

Den amerikanske presidenten tok imot den nyvalgte sørkoreanske presidenten i Det ovale kontor fredag, under det som er Moons første utenlandsreise som president.

Han innledet med å gratulere Moon med valgseieren, før han gikk videre med å diskutere sikkerhetspolitisk og handelsmessig samarbeid mellom de to landene.

Trump, som ønsker å isolere Nord-Korea, uttalte at Sør-Korea og USA står overfor en felles trussel fra det han kaller «et brutalt regime».

– Atomprogrammet deres trenger en kraftfull respons. Nord-Korea har ikke garantert for sitt folk eller sine naboer, og har ikke respekt for menneskelig liv, sier han og viser til den amerikanske universitetsstudenten Otto Warmbier, som døde kort tid etter å ha blitt løslatt av Nord-Korea.

– Feilet

Videre legger han til at årene med tålmodighet rundt Nord-Korea har feilet.

– Denne tålmodigheten er nå, sagt rett ut, over. Vi jobber tett med Sør-Korea, Japan og allierte rundt om i resten av verden, om økonomiske og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte oss mot Nord-Korea, sa Trump da han og Moon møtte pressen utenfor Det hvite hus fredag.

Videre la han til at alliansen mellom USA og Sør-Korea er «en hjørnestein for fred og sikkerhet i en veldig, veldig farlig del av verden. Moon, som ønsker dialog med Nord-Korea framfor isolasjon, lovet at landet forplikter seg til å sikre fred på halvøya.

–Vi ber på det sterkeste Pyongyang om å komme tilbake til forhandlingsbordet og påbegynne prosessen med å legge ned atomprogrammet, sier han.

Nytt møte

Trump brukte også anledningen til å komme med et stikk til sin forgjenger Barack Obama, som signerte en frihandelsavtale med Sør-Korea som ifølge presidenten har påført USA 26,7 milliarder dollar i handelsunderskudd.

–Vi vet alle hvem som ville ha denne avtalen, som er dårlig for USA. Nå vil vi få til en ny, rettferdig avtale, som er bedre for amerikanske arbeidere, sier han.

Den sørkoreanske presidenten sa på sin side at det personlige forholdet mellom de to statslederne er svært godt, og at Trump var den første som gratulerte ham etter valgseieren i mai.

Trump har akseptert en invitasjon fra Moon til å besøke Sør-Korea senere i år sammen med sin kone Melania.