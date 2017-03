Tidligere presidentkandidat og guvernør Mike Huckabee liker måten Donald Trump tvitrer på og avviser at det handler om irrasjonelle utbrudd fra presidenten. Men Trumps påstander om at Obama er en syk mann, deler han ikke.

I dag kom den tidligere Arkansas-guvernøren, presidentkandidaten, TV-personligheten og pastoren til Oslo Symposium, kristen-konferansen som har samlet en rekke samfunnstopper og som har vært arrangert i Oslo denne helgen.

Mike Huckabee er kjent som en ihuget abortmotsander, motstander av samkjønnede ekteskap og en forsvarer av dødsstraff. I 2008 nådde han nesten helt til topps som republikanernes presidentkandidat, men måtte vike for John McCain. Han stilte også i fjorårets valgkamp, men trakk seg tidlig for å legge veien åpen for Donald Trump.

Les også: Obama avviser avlytting av Trump

– Du er en svoren tilhenger av Donald Trump, hva synes du om de siste Twitter-meldingene hans om Obama og påstått avlytting?

FORFRISKENDE: Tidligere presidentkandidat og guvernør Mike Huckabee synes det er forfriskende at folk får vite direkte hva president Donald Trump mener og tenker. Lørdag gjestet han Oslo og den kristne konferansen Oslo Symposium. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

– Jeg vet ikke hvorfor han kom med disse meldingene i dag. Men de kom uten tvil overraskende på folk. Jeg vet heller ingen ting om hva som ligger bak beskyldningene, om de har sin bakgrunn i etteretningsbriefing eller om det kom fra FBI. Men det jeg vet er at folk snakker ikke om annet enn Donald Trumps Twitter-meldinger. Han har virkelig gjort det igjen. Med sine egne meldinger styrer han historiene i hver eneste avis og TV-stasjon over hele over verden. Han gjør det raskt og godt. Hvis det er en nyhtesstrøm han vil endre, så gjør han det rett og slett på en fantastisk måte.

– Deler du hans syn på at Barack Obama er en syk person?

– Nei, men jeg ser på Obama som en person som ikke levde opp til det han kunne ha vært som president. Han valgte sider i konfliktfylte deler av verden som jeg aldri vil forstå.

Les også: Donald Trump raser mot Obama på Twitter

– Hva er dine tanker om den måten Donald Trump kommuniserer på?

– Jeg liker den måten han snakker og skriver direkte til det amerikanske folk. Han gjør det på en måte som er helt forskjellig fra det noen annen president har gjort tidligere, og han gjør det helt ufiltrert. Vi har vært vant til at politikken har vært veldig bevoktet, bearbeidet og forsiktig i sin form.

Huckabee mener at enhver politiker har en stor pasjon for sitt arbeid, men at den ikke alltid er så synlig.

– Med Donald Trump ser vi den pasjonen. Jeg synes det er forfriskende at vi vet hva han tenker.

– Trump kommer med temmelig drøye beskrivelser av Barack Obama. Er du enig med ham i det?

DONALD TRUMP VENN: Mike Huckabee tror ikke Donald Trumps twittermeldinger er irrasjonelle utbrudd. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

– Jeg ville ikke brukt de samme beskrivelsene. Men uansett hva han har gjort med tweetene sine i dag, så har det fungert for ham. Donald Trump sitter i Det hvite hus, og jeg er i Norge. Og hva snakkes det om? Twitter-meldingene hans.

– Du kjenner Donald Trump svært godt, hvordan vil du beskrive ham?

– Han er en herlig person og jeg liker ham veldig godt. Han er smart og står for det han mener, og han skjønner hva han gjør. Det er ikke irrasjonelle utbrudd han kommer med, det er gjennomtenkt.

– Vil du si at du elsker Donald Trump som president?

– Vel, jeg vil si at jeg elsker ham ut fra den måten han skaker opp ting i Washington. Vi trengte det. Donald Trump er en turbulent politisk figur i vår tid. Våre politiske institusjoner trengte en disruptiv kraft. Både demokrater og republikanere var blitt alt for institusjonalisert nå, så veldig forutsigbare - lent mot de store donorene i amerikansk politikk, og ikke mot det amerikanske folket.

Mike Huckabee mener Donald Trump har endret det paradigmet fullstendig.

Les: Mannen bak Trump-skandalene

– Og det har han gjort raskt og dramatisk. Det er bra, uansett hva folk mener om tweetene hans, eller ting han sier i taler.

– Kunne du ha tvitret på samme måte som han gjør?

Jeg har det morsomt med twittermeldingene mine. Men i stedet for å stikke folk, så prøver jeg å skrive dem med en hel masse humor. Reaksjonene jeg får, er likevel ofte de sineste og ondeste tilbakemeldinger du kan tenke deg, hvilket jeg synes er helt ok. I stedet for å bli sur, forsøker jeg å more meg med de reaksjonene jeg får.

VG-MØTE: Mike Huckabee mener at Donald Trump gjør noe veldig riktig når han definerer nyhetsmediene over hele verden med sine morgen-tweeter. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

– Trump sammenligner den påståtte avlyttingen sist høst som en skandale på linje med Watergate-saken og McCarthyismen etter krigen. Er du enig i det?

– Jeg vet ikke. Finnes det noe bevis for at det har foregått avlytting i Trump Tower, så synes jeg ikke det ligner noe annet vi har sett før i amerikansk politikk. Men jeg vet jo ikke, jeg har ikke lest noen etteretningsrapport.