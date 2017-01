Trump står på sitt: – Vi skal bygge muren!

NEW YORK (VG) Å bygge en mur mellom USA og Mexico var Trumps største valgløfte. Onsdag tar han første steg i byggingen – og varsler flere store nyheter.

Presidenten kunngjorde byggeplanene på sin Twitter-konto natt til onsdag norsk tid:

«Stor dag om nasjonal sikkerhet planlagt i morgen. Blant flere andre ting: Vi skal bygge muren!»

Storavisen New York Times melder at den ferske presidenten planlegger å signere en presidentordre der føderale midler skal styres inn mot byggingen av en mur på grensen mellom USA og Mexico.

Dette skal ifølge avisen skje når Trump onsdag avlegger et besøk hos det amerikanske sikkerhetsdepartementet.

En anonym kilde i Det hvite hus bekrefter planene overfor CNN, som melder at Trump-administrasjonen mener de kan bygge muren ved hjelp av gjeldende lovverk, inkludert «Bush era Secure Fence Act» – en lov som George W. Bush underskrev i 2006 for å sikre USAs sørlige grense.

Visumnekt

Ingen kan beskylde Trump for å ligge på latsiden, for allerede etter sine fem første dager som president har han signert en rekke presidentordre – og flere er altså på vei.

Nyhetsbyrået Reuters melder at det ventet at Trump i tillegg vil signere en ordre som inkluderer et midlertidig forbud for mange flyktninger å komme inn i USA. Unntaket skal være religiøse minoriteter som flykter fra forfølgelse.

I tillegg vil presidenten hindre statsborgere fra Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen fra å få visum til USA. Men når det er sagt: Innbyggerne fra disse landene får fra før svært sjeldent innvilget visum.

Dette tiltaket er helt i tråd med hva Trump lovet under den store talen om planene for sin innvandringspolitikk i Phoenix i slutten av august i år. Den gang sa han at han vil stoppe utstedingen av amerikanske visum til innbyggere av land hvor det ikke kan gjøres tilfredsstillende bakgrunnsjekk, og nevnte Syria og Libya spesielt.

Trump varsler også tiltak mot byer der lokale ledere nekter å utlevere ulovlige innvandrere for utsending, skriver Washington Post.

GJERDE: På deler av grensen mellom USA og Mexico er det allerede i dag et høyt gjerde. Dette bildet er tatt i Arizona. Foto: Klaudia Lech , VG

Tiltakene som omhandler flyktninger og visum er ventet å komme senere denne uken, melder flere amerikanske medier.

Sentralt valgløfte

Å bygge en mur mot Mexico var et av Trumps mest sentrale valgløfter under valgkampen. Gjentatte ganger har Trump sagt at han skal tvinge meksikanerne til å ta regningen, noe myndighetene i Mexico har sagt ikke kommer på tale. Etter nyttår ble det imidlertid meldt at Trump vil la amerikanske skattebetalere ta regningen.

Etter valgseieren i november har det ikke vært helt klart om Trump kom til å holde fast på å bygge en mur langs hele grensen, ettersom han på et tidspunkt modererte seg noe og sa at det delvis kom til å være gjerde (noe som det også er per dags dato journ.anm).

Før innsettelsen jobbet personer i Trumps overgangsteam og republikanere i Kongressen med å finne muligheter for å oppfylle løftet om en grensemur uten at det må vedtas gjennom et lovforslag i Kongressen.

Stephen Legomsky, som var rådgiver i U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) under Obama-administrasjonen, sier til Reuters at presidenten kan innskrenke antall flyktninger og utstedingen av visum til spesifikke land dersom administrasjonen mener at det er i offentlighetens interesse.

– Fra et rettslig standpunkt så vil det være akkurat innenfor hans lovbestemte rettigheter. Men fra et politisk standspunkt så vil det være en fryktelig idé fordi flyktninger har et så akutt humanitært behov nå.

