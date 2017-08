Trump: Speidersjefen og Mexicos president ringte meg Speidersjefen og Mexicos president: Nei, det gjorde vi ikke

WASHINGTON, D.C. (VG) I løpet av de siste dagene har president Donald Trump hevdet å ha fått to telefoner med rosende omtaler. Problemet er bare at de han hevder ringte nekter for å ha gjort det.

Like før Trump på mandag holdt møte med regjeringen sin ville han gjerne skryte litt til pressen over sin nyansatte stabssjef, general John F. Kelly, som inntil nå har vært minister for innenlands sikkerhet, og dermed hatt ansvaret for USAs grenseoverganger.

– Som dere vet var grensen (til Mexico journ.anm.) et enormt problem. Nå er det nesten 80 prosent nedgang. Til og med presidenten i Mexico ringte meg. De forteller at det nesten ikke kommer folk over deres sørlige grense fordi de vet at de ikke kommer seg over vår grense. Det er det ultimate kompliment, sa Trump.

Det ville sikkert ha vært en stor kompliment for Trump, men nå viser det seg at det er langt fra sikkert at han faktisk snakket sant.

Mexicos president, Enrique Pena Nieto, sendte nemlig onsdag ut en pressemelding der han benekter å ha snakket med Trump på telefonen den siste tiden.

Forrige gang de to møttes var i Tyskland 7. juli, under G20-møtet der.

– Taler for seg selv

I et intervju med Wall Street Journal, som Politico har publisert en fullstendig utskriving av, snakker Donald Trump om talen han holdt for en stor nasjonal speiderleir forrige uke. Det er tradisjon at den sittende presidenten holder tale på denne leiren.

– Etterpå fikk jeg en telefon fra lederen av Speideren, som sa det var den beste talen som noensinne var holdt for dem. De var veldig takknemlige, sier presidenten i intervjuet.

FORRIGE MØTE: Ifølge Mexicos president, Enrique Pena Nieto, var dette forrige gang han snakket med Donald Trump. Bildet er tatt under deres møte i forbindelse med G20-møtet 7. juli. Foto: Carlos Barria , Reuters

Tirsdag sa Speiderorganisasjonen Boy Scouts of America til Time at de ikke kjenner til en slik telefonsamtale.

I etterkant av talen forrige uke sendte til og med lederen for Speideren, Michael Surbaugh, ut en uttalelse der han beklaget at presidenten hadde brukt anledningen til å snakke politikk foran de mange tusen unge speiderne.

– Den uttalelsen taler for seg selv, sier Speiderorganisasjonen til Time.

Dermed er det mye som kan tyde på at presidenten rett og slett har løyet om de to telefonsamtalene han hevder å ha mottatt.

Endret forklaring om sønnens uttalelse

Det vil i så fall ikke være første gang Trump sier noe som senere viser seg å ikke stemme. New York Times har laget en oversikt som viser alle Trumps løgner fra han ble tatt i ed. Den viser blant annet at han løy hver eneste dag de første 40 dagene.

PRESSESEKRETÆR: Sarah Huckabee Sanders. Foto: Jim Watson , AFP

På en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag, sa for eksempel pressesekretær Sarah Huckabee Sanders at Trump hadde kommet med innspill i forkant av sønnen, Donald Trump jrs., første skriftlige uttalelse om sitt møte med en russisk advokat i fjor sommer.

Uttalelsen hennes kom i kjølvannet av en Washington Post-artikkel som hadde kilder på at presidenten dikterte uttalelsen, som senere viste seg å være mangelfull om innholdet i møtet og ikke minst hvordan det ble til.

Uttalelsen til pressesekretæren står også i sterk kontrast til hva Trumps advokat Jay Sekulow sa på presidentens vegne for noen uker siden. Han nektet for enhver involvering fra Donald Trump i utarbeidelsen av sønnens uttalelse.

– Den ble skrevet av hans sønn, Don jr., sammen med hans advokat. Presidenten hadde ingenting med dette å gjøre, sa Sekulow til en rekke medier.