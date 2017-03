Trump sparket statsadvokat som nektet å trekke seg

Statsadvokaten i Manhattan ønsket ikke å trekke seg på kort varsel. Da fikk han sparken.

Den profilerte statsadvokaten i Manhattan, Preet Bharara nektet å levere sin oppsigelse fredag. Det til tross for at Trump-administrasjonen hadde krevd at han og 45 andre høytstående juridiske tjenestemenn skulle gjøre dette.



Nå er han blitt sparket av Trump-administrasjonen, melder The Guardian.



– Jeg har ikke trukket meg. Jeg fikk nettopp sparken. Å være statsadvokat vil for alltid være den største æren i mitt profesjonelle liv, skrev han på Twitter.



Bakgrunnen for de plutselige oppsigelsene er at de 46 juristene sitter igjen fra Obama-administrasjonen.

Flere har imidlertid reagert på måten Trump-administrasjonen har håndtert saken på. De 46 juristene fikk beskjed fredag om at de måtte trekke seg umiddelbart, skriver New York Times.

Advokaten støttes av republikanere

Bharara fikk støtte fra republikaneren Brian M. Kolb, som er folkevalgt i New York, da det ble klart at han nektet å trekke seg.

– Bra for Preet, han gjør den jobben han ble ansatt for å gjøre, skrev Kolb på Twitter.

Republikaneren Steven F. McLaughlin var heller ingen tilhenger av den plutselige masseoppsigelsen av de juridiske embetsmennene.

– Stor tabbe, skrev han på Twitter.

Forrige uke hevdet Trump at Obama hadde avlyttet ham under valgkampen. Påstandene ble raskt avfeiet av en talsmann for den forhenværende presidenten.