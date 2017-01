Trump som president - fem løgner det første døgnet

Å samle nasjonen og bygge tillit pleier å være en prioritert oppgave for ferske presidenter. Donald Trump og hans pressetalsmann har det første døgnet presentert fem løgner.

Lørdag ble den amerikanske pressen hasteinnkalt til Det hvite hus, der de fikk kjeft for sin dekning av presidentinnsettelsen.

Pressetalsmann Sean Spicer ga i harde ordelag uttrykk for at pressen hadde fremstilt presidentinnsettelsen feilaktig, i den hensikt å sverte Donald Trump.

Også Donald Trump selv har brukt mye tid på å skjelle ut pressen. Men hvem lyver?

Her er Trump og Sean Spicers fem påstander – med påfølgende fakta:

1) Største publikum noensinne



– Dette var det største publikumet som noen gang har vært vitne til en innsettelse – både på stedet og rundt om i verden, sa pressetalsmann Sean Spicer på sin første pressetreff etter innsettelsen av Donald Trump.

Da Trump selv besøkte CIA samme dag, sa han:

– Det så ut som en million, halvannen million mennesker.

FØRSTE PRESSEBRIFING: Lørdag viste Spicer dette bildet og sa at det aldri hadde vært flere mennesker på en innsettelse. CNN påpekte senere at det fra Trumps ståsted kunne se ut som det var flere mennesker til stede enn det det faktisk var. Foto: Carlos Barria , Reuters

Svar: Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange som møtte opp for å se Trump bli tatt i ed, så pressesjefen kan ikke slå fast at det aldri har vært flere.

Men fotografiene som er tatt fra samme vinkel og på samme tidspunkt i 2009 og 2017 viser at det tvert imot var langt flere til stede under innsettelsen av Obama i 2009.

Marcel Altenburg og Keith Still, som forsker på menneskemengder ved Manchester Metropolitan University har på oppdrag for The New York Times analysert fotografier og videoopptak fra the National Mall og området rundt, og har kommet til at det estimerte antallet mennesker til å være 160 000 mennesker i timen før Trumps tale.

Til orientering har de også sett på bilder fra det samme området under kvinnemarsjen klokken 14 dagen etter. Det estimerte tallet er 470 000, altså langt høyere.

Myndighetene i Washington estimerte at 1,8 millioner deltok på Barack Obamas innsettelse i 2009.

Rundt et døgn senere innrømmer dessuten Trumps egen rådgiver Kellyanne Conway at pressesjef Spicer ga «alternative fakta» da han beskrev publikumet under innsettelsen fredag ettermiddag som «det største noensinne», skriver NBC News.

Beregninger av analyseselskapet Nielsen viser at rundt 31 millioner mennesker så TV-dekningen av seremonien. Obamas første seremoni i 2009 tiltrakk seg 37,7 millioner seere, ifølge analyseselskapet.

2009 og 2017: Om bildene er tatt på nøyaktig samme klokkeslett er usikkert, men lysforholdene kan tyde på at det er omtrent samme tid på dagen. Foto: REUTERS

2) Folk helt ned til Washington-monumentet

Under presidentens besøk hos CIA lørdag, hevdet han at folkemengden var så stor at den «gikk helt ned til Washington-monumentet».

Svar: En timelapsevideo fra PBS som viser hele seremonien viser at folkemengden aldri strakte seg så langt.

Flere medier har tilbakevist dette med oversiktsbilder. CNN understreket i sin sending lørdag kveld at det fra Trumps vinkel under innvielsesseremonien, kan ha sett ut som det var folk helt ned til monumentet. Det viser også bilder som er tatt fra denne vinkelen.

3) Første gang man bruker matter



19. JANUAR 2013: Dette bildet er tatt dagen før Obama ble innsatt som president for andre gang, og viser at matter ble brukt for å beskytte gresset. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Pressetalsmann Spicer hevdet at man for første gang brukte hvite matter for å beskytte gresset, noe som kan ha fått det til å mer glissent ut enn det som var tilfellet.

Svar: Det ble også brukt matter under Obamas andre innsettelsesseremoni for fire år siden, slik dette bildet viser.

Det er tatt 19. januar 2013, dagen før Obama ble innsatt som president for andre gang.

4) Flere reiste med T-banen i år

Pressetalsmann Spicer påsto at flere reiste med T-banen i 2017 enn i 2013.

Svar: Washington Metropolitan Area Transit Authority opplyser at 570.000 reiste kollektivt i løpet av fredag. Under Obamas innsettelser i 2009 og 2013, reiste henholdsvis 1,1 millioner og 780.000 mennesker kollektivt.

5) Media har diktet opp konflikten



Under sitt besøk hos CIA beskyldte Trump media for å dikte opp hele konflikten mellom ham og CIA, og ignorerte fullstendig sin egen gjentagende kritikk mot etterretningstjenesten.

Svar: Trump har over lang tid hatt en bitter og politisk ladet feide med etterretningstjenesten, der han blant annet har sammenlignet deres metoder med Nazi-Tyskland og langet ut mot avtroppende CIA-sjef John Brennan.

Dette har kommet som et motsvar til at CIA meldte at russiske myndigheter sto bak hacking og andre forsøk på å påvirke valget i Trumps favør.

– Skaper sin egen realitet

– Dette er veldig alvorlig. En ting er at Trump lyver om folkemengder, men hvordan blir det når han skal snakke om nasjonal sikkerhet. Lyver han om det blir det farlig. Og det er jo nettopp det sikkerhetstjenesten frykter, at han sammen med sine medarbeidere som er av samme sort, skal finne egne kilder og materiale til å fremlegge såkalte fakta, sier professor emeritus og en av de fremste USA-kjennerne i Norge, Ole O. Moen.

– SKAPER SIN EGEN REALITET: Det mener en av Norges fremste USA-kjennere, Ole O. Moen, om Trump. Foto: Geir Olsen , VG

I løpet av de to siste døgnene har han fulgt med på hva den nyinnsatte presidenten har sagt og gjort, og han er ikke imponert.

– Da jeg så den makabre talen han holdt i CIA lørdag så slo det meg at han er helt uten antenner. Han lever i en boble der han pleier sitt sårbare ego til det fulle, sier Moen og legger til:

– Han har i mange år drevet et realityshow. Det han gjør nå er å skape sin egen realitet, der han brer rundt seg med løgner for og for eksempel få fokuset bort fra de massive demonstrasjonene som har vært mot ham, sier Moen som ikke tror at Trump vil kunne fortsette i samme spor.

– Foreløpig har han kommet unna med å slenge rundt seg med store ord og slagord som folk liker å høre. Men nå møter han er virkelighet med profesjonelle mennesker, og jeg tipper han vil møte veggen etter hvert. Så blir jo spørsmålet om han gjør noe så ille at det kommer på tale med riksrett. Da kan det nok hende republikanerne ofrer han til fordel for Mike Pence.

– Ego som er nesten uten grenser

USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, sier til VG Trumps fokus på hvor mange mennesker som var til stede under innsettelsen, beror på en usikkerhet.

USA-EKSPERT: Svein Melby mener at Trump angriper media fordi han føler seg usikker. Foto: Privat

– Han føler nok på at han vant dette valget på grunn av systemet, og det at Hillary hadde nesten tre millioner stemmer mer enn ham, gjør at han må bevise noe.

– Dessuten har han ligget i krig med media under hele valgkampen, og føler nok at media er ute etter å undergrave hans legitimitet som president. Det kan være årsaken til at han overreagerer på bildet som viser hvor mange flere som var til stede på Obamas innsettelse – det er et sårt punkt. Han har nok et ønske om å være minst like betydningsfull som Obama, sier Melby.

USA-eksperten mener som Moen at fokuset til Trump er feil, og kaller det en avsporing fra de viktige temaene.

– Istedenfor å snakke om politikk og sette agenda for de viktige sakene, så bruker han tid på dette. Da får man bare en forsterket effekt av at han lever i sin egen verden, og er med på å skade hans omdømme. Noen i hans krets burde fortelle ham at han må handle motsatt, slik at folk ikke bare ser hans store ego som nesten er uten grenser.

– Men kan en amerikansk president holde på slik?

– Nei, jeg vil jo ikke si det. Men vi lever åpenbart i en tidsalder hvor følelser, holdninger og synspunkter er viktigere enn fakta.