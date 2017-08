Trump slår tilbake mot «fake news» – lanserer «real news»

Med en tidligere CNN-profil som nyhetsanker, skal den amerikanske presidenten fortelle historiene han mener «mainstream media» overser.

En av president Donald Trumps største sorger må være mediedekningen av ham selv og hans presidentskap – det han selv ofte kaller «fake news».

Selv ikke på golf-ferie i New Jersey klarer han å legge temaet til side, og siden søndag har han skrevet åtte Twitter-meldinger der han langer ut mot forskjellige amerikanske medier.

– Fake News nekter å rapportere om alle våre suksesser de første seks månedene: Høyesterett, voksende økonomi og jobber, grense og militær sikkerhet, IS og MS-13 etc. skriver han i en av meldingene.

Men i fremtiden blir det kanskje bedre. Presidenten har nemlig lansert «Real News» som nett-TV for å fortelle det amerikanske folk sin side av saken:

«Real News»

– President Trump har skapt mer enn en million jobber siden han begynte. Arbeidsløsheten har ikke vært så lav på 16 år, mens forbrukertilliten ikke har vært høyere på 16 år. Samtidig setter børsen stadig nye rekorder. President Trump har åpenbart styrt økonomien tilbake i riktig retning, sier programlederen i det halvannet minutt lange «nyhetsklippet».

Det ble publisert i Trumps offisielle kanaler på Facebook og Twitter søndag.

Programlederen er Kayleigh McEnany, tidligere kommentator i CNN, men nylig ansatt som Det republikanske partiets nasjonale talsperson.

I klippet tar hun for seg flere av presidentens gjøremål og gjennomslag, før hun takker for at seerne fulgte med på sendingen fra Trump Tower.

Vekker reaksjoner

Noen nyheter dekkes imidlertid ikke i Trumps «Real News». Blant annet den stadig mer alvorlige Russland-etterforskningen, problemene med å vedta substansiell politikk og kaoset internt i Det hvite hus.

– Wow. Føles uhyggelig som mange av de statseide kanalene jeg har sett på i andre land, skrev USAs tidligere ambassadør til Russland, Michael McCaul, på Twitter.

Columbia-professoren Robert Shapiro sier til NBC News at det hele minner om ting som ble gjort i Nazi-Tyskland.

– Når en regjering formulerer ting og kaller det «real news» er det grunn til å bekymre seg for at du blir løyet til, sier Shapiro.

Han understreker at ingenting som ble sagt var feil:

– Men de fremhever det positive, og for å få det hele bildet, som åpenbart inkluderer mye negativt, er du avhengig av den frie presse, fortsetter Shapiro.

Washington Post har på sin side faktasjekket påstandene, og trekker grunnlaget for flere av dem i tvil.

Svigerdatter bak spakene

En video publisert i slutten av juli ser ut til å være en slags prototyp til det nye konseptet. Formatet er likt, men i denne videoen mangler de forseggjorte grafikkene som gir «Real News» sitt profesjonelle preg.

I videoen fra juli er det presidentens svigerdatter, Lara Trump, som er vert.

– Jeg skal vedde på at du ikke har hørt om alle presidentens prestasjoner denne uken fordi det er så mye «fake news» der ute, sier hun til seerne.

Selv om det ser ut til å være Kayleigh McEnany som er programleder i nyhetssatsingen, skal svigerdatteren fortsatt ha en finger med i spillet.

Ifølge The Daily Beasts kilder er det hun som er bak spakene i det de omtaler som «Trump TV». Dette er betalt for av Trumps valgkamporganisasjon, og Lara Trump har fått jobben basert på sin erfaring med media.

Hun omtales dessuten som stadig viktigere i arbeidet med å forberede valgkampen i 2020 – et arbeid som så smått har begynt. «Real News» er for øvrig også betalt for av organisasjonen «Donald J. Trump for president, Inc.»