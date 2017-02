Trump skryter av aksjon mot ulovlige innvandrere

USAs president Donald Trump sier pågripelsen av flere hundre ulovlige innvandrere denne uken viser at han gjennomfører sitt valgløfte.

– Aksjonen mot ulovlig innvandring er rett og slett innfrielsen av valgløftet mitt. Gjengmedlemmer, narkotikalangere og andre blir fjernet! skriver Trump på Twitter søndag.

Etaten med ansvar for å håndheve USAs toll- og immigrasjonslover, ICE, gjennomførte tidligere denne uken en større aksjon mot papirløse innvandrere i flere amerikanske byer, blant dem New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta og Austin.

Stor aksjon mot papirløse

Guadalupe García de Rayos (35) er en av de hundrevis av papirløse innvandrerne som denne uken er blitt arrestert og deportert til Mexico. Hun hadde vært 21 år i USA.

DEPORTERT: Guadalupe Garcia de Rayos ble arrestert av amerikanske immigrasjonsmyndigheter onsdag. Senere ble hun deportert til Mexico. Foto: Rob Schumacher , AP

ICE har imidlertid opplyst at det var en «rutinemessig» aksjon. Sjefen for ICE i Los Angeles, David Marin, har uttalt at aksjonen ble planlagt før Trump ble innsatt som president, og at den kan sammenlignes med tidligere år.

Mer omfattende enn tidligere

VG har også møtt transseksuelle Catalina Velasquez, som frykter for fremtiden i USA etter at hun kom til landet som 13 åring for å søke politisk asyl.

DEMONSTRANTER: En demonstrant låste seg selv til bilen som fraktet Guadalupe Garcia de Rayos. Foto: Rob Schumacher , AP

Trump-rådgiver Stephen Miller sier på sin side i et intervju med Fox News at aksjonen var mer omfattende enn tidligere som følge av at Trump i januar signerte en presidentordre om at utsendelsen av papirløse, kriminelle innvandrere skal prioriteres.

– Det er sant at Operation Cross Check gjennomføres hvert år. Men i år har vi tatt nye og mer omfattende steg for å fjerne kriminelle utlendinger fra våre samfunn, sier Miller.

Lovnad i valgkampen

Operation Cross Check viser til en rekke aksjoner som begynte under president Barack Obama i 2011.

Trump lovet under valgkampen å deportere opptil 3 millioner ulovlige innvandrere fra USA. I perioden 2009-2015, som utgjør brorparten av Obamas to perioder som president, ble 2,5 millioner mennesker deportert, ifølge ABC News.

Trump hevdet at mellom tre og fem millioner ulovlige innvandrere stemte på hans rival Hilary Clinton, og at han ville fått flest stemmer hvis det ikke hadde vært for disse. Det finnes imidlertid ingen beviser på denne påstanden, som har blitt tilbakevist av flere etater og faktasjekkere.