Trump skrøt av kroppen til Frankrikes førstedame

Donald Trump ga uttrykk for at han synes kona til Frankrikes president holder seg godt da de møttes i Paris.

Det amerikanske og franske presidentparet var besøkte museene Les Invalides i Paris torsdag, da Trump henvendte seg til sin franske motpart Emmanuel Macron og kommenterte hans kones utseende:

– Hun er i så god fysisk form. Vakker, sa Trump om Brigitte Macron.

Kommentaren ble filmet og lagt ut i en video på den franske regjeringens Facebook-side, melder Sky News.

Den franske førstedamen responderte på det hele ved å legge armen rundt USAs førstedame, Melania Trump, som sto ved siden av henne.

Den amerikanske presidenten og Melania Trump ankom Paris for et to dagers besøk torsdag. Det var Frankrikes president Emmanuel Macron som inviterte Trump, for å overvære franskmennenes nasjonaldag. Bastille-dagen markerer også årsdagen etter angrepene i Nice 14. juli i fjor.



Aldersforskjell

Det franske presidentparet har fått mye oppmerksomhet for aldersforskjellen mellom dem. Brigitte Macron (64) er 24 år eldre enn sin ektemann Emmanuel Macron (39).

Hun var gift trebarnsmor da hun møtte Emmanuel Macron mens hun var lærer på skolen han gikk på. Han var da 15 år gammel, og hun 39 år.

Aldersforskjellen mellom den 71 år gamle amerikanske presidenten og 47 år gamle Melania Trump er like stor.

OMVISNING: USAs president Donald Trump og førstedame Melania Trump ble vist rundt under den forgylte kuppelen i Invalides-domen der Napoleon ligger begravet, og i de overdådige forgylte salene i Elysees-palasset. Foto: Pool , Reuters

Vennlig møte

Torsdag holdt de to presidentene en pressekonferanse i den franske hovedstaden. De to uttrykte da enighet om Syria, og uenighet om Parisavtalen.

Under pressekonferansen sa Macron at han og Trump er enige om å arbeide for et «etterkrigskart» for Syria når krigen er over, og at de stort sett ser likt på spørsmålet om sikkerhet og stabilitet i Midtøsten.

Macron erkjente samtidig at det er klar uenighet mellom de to om Parisavtalen om klimaendringer, som Trump har trukket USA ut av. Samtidig antydet Trump at «noe» kan skje med USAs holdning til avtalen. Det er av flere blitt tolket som at han kan vurdere å omgjøre beslutningen om å trekke USA ut.

EIFFELTÅRNET: De to presidentparene spiste middag til panoramautsikt over lysenes by torsdag kveld. Foto: Saul Loeb , AFP

Senere på kvelden spiste de to presidentparene middag i Eiffeltårnet, med panoramautsikt over Lysenes by. Trump gikk da tilbake på sin tidligere kritiske holdning til Frankrike etter terrorangrepene de siste årene.

Da siterte han flere ganger en ukjent venn ved navn Jim som mente at Paris ikke lenger var Paris og ikke verdt å besøke.

Nå sier han at Paris er en av verdens store byer, en av de vakreste i verden, samtidig som han hyllet Macron og kalte ham en storartet president for franskmennene.

