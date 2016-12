NEW YORK (VG) Her introduserer Donald Trump sine tilhengere for mannen han har utpekt som sin forsvarsminister: James «Mad Dog» Mattis.

– Han er en av de mest effektive generalene vi har hatt på mange, mange tiår, sa Trump da James Mattis (66), som er utpekt som forsvarsminister, kom på scenen i Fayetteville i delstaten Nord-Carolina.

Besøket er det andre stoppet på Trumps såkalte takketurné etter valgseieren. Turneen startet i Ohio før helgen, mens han torsdag og fredag skal han videre til Iowa og Michigan for å møte sine velgere.

På møtet snakket Donald Trump (70) om hva han skal gjøre når han tar over makten – blant annet om at han vil sørge for flere jobber, sikring av grensene, innvandring og nasjonal sikkerhet.

– Søke fred gjennom styrke

Sammen med sin utpekte forsvarsminister på nattens møte hadde Trump naturlig nok et ekstra fokus på nettopp nasjonal sikkerhet – og hvordan han vil bygge opp det amerikanske forsvaret.

Han har tidligere kunngjort en detaljert plan for dette, blant annet en kraftig økning av stridsklare tropper, ubåter, skip og kampfly.

Til stor jubel fra publikum sa han at fra nå av er det «USA som kommer først».

– Vi skal begynne å bruke penger på oss selv, og vi kommer til å ha et så sterkt militære. Et forsvar som vi aldri før har sett, sa han og fortsatte:

– Vi ruster ikke opp militæret som en angrepshandling, men en handling for å forebygge. Vi skal søke fred gjennom styrke. Vi skal vise verden at vi er sterkere enn noensinne.

VISTE SIN STØTTE: Tilhengere møtte opp på Crown Coliseum i Fayetteville Nord-Carolina for å ta imot Donald Trump på hans takketurné. Foto: Timothy A. Clary , AFP

Blir kalt krigsmunken

Mannen som Trump vil skal forsvarsdepartement har fire tiår bak seg i det amerikanske marineinfanteriet, og ble firerstjerners general før han pensjonerte seg.

Mattis går under flere tilnavn, blant dem «Mad Dog Mattis» og «Warrior Monk» – krigermunken – ettersom han hverken har giftet seg eller fått barn.

Den høyt dekorerte 66-åringen har lang erfaring fra slagmarken i land som Irak og Afghanistan, og er kjent som en karismatisk, men eksentrisk soldat.

– Jeg er takknemlig for denne muligheten, sa Mattis i en veldig kort opptreden på talerstolen i natt.

Tirsdag skrev Trump på Twitter at han vil kansellere bestillingen av et nytt presidentfly hos Boeing fordi han mener regningen blir for dyr.

– Boeing bygger et splitter nytt 747 Air Force One for fremtidige presidenter. Men kostnadene er ute av kontroll, over 4 milliarder dollar. Avbestill ordren!, heter det i Twitter-meldingen.