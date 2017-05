NEW YORK (VG) Jakten på en ny FBI-sjef er i gang. Donald Trump mener han skal finne en erstatter som vil gjøre en mye bedre jobb enn James Comey.

Nyheten om at USAs president Donald Trump har sparket FBI-sjef James Comey slo ned som en bombe natt til tirsdag norsk tid. Comey er den som leder etterforskningen av de påståtte båndene mellom Trumps kampanje og russiske myndigheter før valgseieren i november.

Idet dagen gryr i USA har presidenten allerede sendt ut flere meldinger på Twitter om sin avgjørelse som har vekket oppsikt.

– James Comey blir erstattet av noen som kan gjøre en langt bedre jobb, noe som vil bringe tilbake FBIs ånd og prestisje, skriver Trump i én melding.

I en annen Twitter-melding fortsetter han:

– Omtrent alle i Washington, både republikanere og demokrater, mistet tilliten til Comey. Når ting roer seg så kommer de til å takke meg!

En rekke toppolitikere, både republikanere og demokrater, har rettet krass kritikk mot presidenten og krever en uavhengig etterforskning av de påståtte båndene til Russland. Flere trekker også paralleller til Watergate-skandalen da daværende president Richard Nixon sparket spesialetterforsker Archibald Cox. Watergate-saken førte til at Nixon til slutt måtte gå av.

En av de mange kritikerne er demokratenes leder i Senatet, Charles Schumer, som sier at han sa følgende til presidenten da han ringte for å informere om at han hadde bestemt seg for å gi Comey sparken:

– Jeg sa til presidenten, «Herr president, med all respekt, du gjør en stor feil», sier Schumer og fortsetter:

– Denne etterforskningen må ledes så langt unna Det hvite hus som mulig, og lengst mulig unna noen Trump har utnevnt.

Dette fikk presidenten til å hamre løs – på Twitter:

Onsdag ettermiddag norsk tid fortsatte Trump i samme spor: «Demokratene har sagt noe av de verste tingene om James Comey, inkludert at han burde få sparken, men så later de som at de er så triste!»

