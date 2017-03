Trump skal bestemme seg for Paris-avtalens USA-skjebne i løpet av to måneder

Paris-avtalen står overfor en usikker fremtid. President Donald Trump skal nemlig bestemme om USAs underskrift blir stående på klimaavtalen eller ikke i løpet av mai måned.

Samtidig - på et møte i Arkhangelsk - sier hans russiske kollega Vladimir Putin at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

Det var pressetalsmann Sean Spicer som på en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag kveld kunngjorde at Trump-administrasjonen skal ferdigstille arbeidet med å gjennomgå avtalen og komme med en uttalelse i forkant av G7-møtet den 26. mai.

Trump har i sin valgkamp lovet å kansellere Paris-avtalen, men etter at han ble president har tonen blitt noe mer moderat, og han har sagt at han vil vurdere saken.

Putin klimaskeptisk

Samtidig kommer det altså klimaskeptiske uttalelser fra en annen mektig mann. Russlands president Vladimir Putin kom torsdag kveld med antydninger om at klimaendringer ikke er menneskeskapte, og sier det er umulig å stanse dem.

– Saken er ikke å stanse oppvarmingen. Det er umulig, siden den kan være knyttet til noen globale sykluser, sa Putin på den russiske Arktis-konferansen, ifølge NTB.

Putin foreslo i stedet at verden må tilpasse seg den globale oppvarmingen, og hevdet at den hadde startet allerede på 1930-tallet i den russiske delen av Arktis.

Den russiske presidenten har tidligere uttrykt skepsis til forskning på klimaendringer, men under klimatoppmøtet i Paris kalte han klimaendringene en av de største utfordringene menneskeheten står overfor.

Oljeselskap på banen

Det enorme, amerikanske oljeselskapet Exxon har bedt presidenten om å la USA forbli i Paris-avtalen, ifølge CNN.

Oljeselskapet skriver i et brev de har sendt til Det hvite hus at de mener klimaavtalen er en «effektiv ramme for å opplyse om risikoen ved klimaforandringer» og at USA er «godt posisjonert for å konkurrere» under avtalens retningslinjer.

Ifølge CNN hadde Trump-administrasjonen bedt Exxon om å dele sine synspunkter på saken.

Opphevet viktige klimatiltak

For to dager siden kunngjorde Trump en slutt på «krigen mot kull» og ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.

Trump-regjeringen sier målet med å fjerne miljøreguleringene som ble innført under Obama-administrasjonen er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien. Derfor vil han nå reverserer Obamas såkalte «Clean Power Plan», der målet var å kutte klimagassutslippene i kraftsektoren med 32% innen 2030.

Under valgkampen lovet Trump å hjelpe den kriserammede amerikanske kullindustrien. I tillegg varslet han storsatsing på olje og gass.