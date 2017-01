Trump signerte presidentordre mot Obamacare

Donald Trump har signert sin første presidentordre, som handlet om å begrense «byrden» ved Obamacare.

Like etter paraden fra Kongressen til Det hvite hus, gikk Trump til Det ovale kontoret og signerte sin første presidentordre. Trumps stabssjef Reince Priebus sier ordren går ut på å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse».

Presidenten har flere ganger hamret løs på helsereformen Affordable Care Act, på folkemunne kjent som Obamacare. Han har kalt den en katastrofe og sagt at han vil fjerne den og erstatte den med en ny ordning.

Ikke bare gratulasjoner: Slik reagerer verden på Trumps innsettelse

Etter et møte med Obama etter valget sa Trump imidlertid at han vil beholde deler av loven, blant annet punktet som garanterer at forsikringsselskap ikke kan nekte å dekke helsebehandling på grunn av en pasients tilstand, samt punktet som gir foreldre ekstra år helsedekning for barna sine.

Nøyaktig hvilke steg Trump tar ved å signere denne presidentordren, gjenstår å se.

Obamacare ble innført av Barack Obama for å sørge for helseforsikring til millioner av amerikanere som ikke var dekket av annen offentlig forsikring eller av arbeidsgiver. Innføringen reduserte antallet amerikanere uten helseforsikring fra 16 prosent i 2010 til 8,9 prosent i fjor.

Sjekk forskjellen! Presidentinnsettelsen i 2009 og 2017

For republikanerne har det å reversere Obamas reform hatt høyeste prioritet. Trump har sagt at Obamacare skal bli opphevet og erstattet samtidig, noe som er svært utfordrende med tanke på USAs store og kompliserte helsesystem.

Kilde: NTB/VG