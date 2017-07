Trump sier han gi opp Kina-samarbeid om Nord-Korea

USAs president Donald Trump går igjen hardt ut mot Kina og mener landet gjør lite for å stoppe Nord-Koreas rakettoppskytninger. Nå sier han opp samarbeidet via Twitter.

Dagen etter at Nord-Korea ypper seg med enda en missiloppskytning angriper USAs president Donald Trump Kinas handelspolitikk.

I sin siste twittermelding virker det som at Trump gir opp samarbeidet med Kina om å stanse Nord-Koreas prøveoppskytninger.

– Handelen mellom Kina og Nord-Korea vokste nesten 40 prosent i første kvartal. Så mye for Kina som samarbeider med oss – men vi måtte gi det et forsøk! skriver presidenten.

– Kan dette tolkes som at Trump gir opp samarbeidet med Kina om å kontrollere Nord-Korea?

– Ja, og hvis han gjør det så har han ikke så mange andre kort å spille med, sier Geir Helgesen, Nord-Korea-ekspert og direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet.

Hen peker på at de nye konservative kreftene i Sør-Korea og Japan allerede ønsker en ordentlig dialog med Nord-Korea.

– Og hvis USA vil gå inn å stoppe det går de inn og spiller et veldig farlig spill. Da burde ansvarlige demokratiske land stille spørsmål til om USAs politikk i Øst-Asia er forsvarlig, sier Helgesen.

Skriftende mening om Kina

Også i mars anklaget Trump Kina for å gjøre lite for å stoppe Nord-Koreas. Da tvitret han at «Nord-Korea oppfører seg veldig dårlig» og at «Kina har gjort lite for å hjelpe!».

Kina har allerede sagt at de jobber med saken og at det tar tid. Etter møtet mellom presidentene i april uttalte Trump at Kina gjør noe og «prøver hardt» i arbeidet med å stoppe det totalitære regimet.

Nå har han imidlertid igjen snudd og peker fingeren mot Kina.

– Vi vet at Kina er hovedbidragsyter til Nord-Koreas økonomi, men hvis vi skal boikotte all handel med landet vil det bety at barn og voksne kommer til å dø, sier Helgesen.

Han tror humanitær tilgang til Nord-Korea er en mulig vei for å ha en dialog og finne en løsning.

Russland og Kina tettere sammen

Tirsdag gikk Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin sammen om å be Nord Korea om å fryse deres atom og rakettprogram, samtidig som de ba USA og Sør-Korea om å stanse store militærøvelser i et forsøk på å stanse den økte spenningen på Korea-halvøya, skriver South China Morning Post.

Felleserklæringen kom i forbindelse med Xis besøk til Moskva tirsdag, timer etter at Pyongyang uttalte at de hadde en vellykket testoppskyting av det nordkoreanerne hevder er et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) og Kim lovet USA flere «gavepakker».

– Vi tror at verden er turbulent, at lokale konflikter konstant dukker opp, og problemer, som på den koreanske halvøya og Syria, fortsatt er svært komplekse, sa Xi etter møtet ifølge statlig styrte Russia Today.

TETTERE SAMARBEID: Tirsdag møttes Russlands president Vladimir Putin (th.), og Kinas president Xi Jinping (t.v.) i Kreml i Moskva for samtaler om å øke båndene mellom landene. Foto: Sergei Ilnitsky , AP

Møtet mellom Xi og Putin er det tredje bare i år.

– Russland og Kina finner mer sammen og det handler mer om å forsvare felles interesser enn å skape en allianse mot Trump, mener Helgesen.

Han tror slike Twitter-meldinger muligens irriterer Kina men at kineserne har så sterk tillit til sin egen økonomi og politikk at de registrerer meldingene, uten å reagere noe særlig.

– Kina er for stor til å bli kastet rundt av en Amerikansk president, man kan være uenig, men man kan ikke dirigere dem mot å gjøre det ene og det andre, og så straffe dem hvis de ikke gjør det, sier Helgesen.

USAs utenriksminister: – Eskalert trussel

Testoppskytningen som skjedde på den amerikanske nasjonaldagen, kommer dager før G20-toppmøtet i Hamburg i Tyskland på fredag.

USAs utenriksminister Rex Tillerson har omtalt oppskytingen som en eskalering av trusselen.

– Det å teste et ICBM representerer en eskalering av trusselen mot USA, våre allierte og partnere, regionen og verden, sa Tillerson.

USA, Japan og Sør-Korea ba om tirsdag om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd. Møtet skal holdes onsdag kveld.