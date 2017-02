Trump sier at han snakket om et TV-innslag om Sverige

Svensk UD krevde svar på hva Donald Trump mente da han viste til en hendelse i Sverige. Nå sier presidenten at han hadde sett et TV-innslag på Fox.

– Vi må holde landet vår trygt. Se på hva som skjer. Vi må holde landet vårt trygt. Se på hva som skjer i Tyskland, se på hva som skjedde i går kveld i Sverige. Sverige! Hvem hadde trodd det? Sverige! De tok inn store mengder, de har problemer som aldri før, sa Trump under et valgkamp-arrangement i Melbourne, Florida lørdag.

Utspillet skapte stor forvirring, for hva var det egentlig USAs president viste til? Svensk sikkerhetspoliti måtte understreke at det ikke hadde skjedd noe spesielt, og det hele skapte enormt engasjement i sosiale medier.

Blant dem som reagerte var Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt:

– Sverige? Terrorangrep? Hva har han røykt? skrev han.

Den svenske ambassaden i Washington så seg til slutt nødt til å få klarhet i den underlige uttalelsen, og noen timer senere kom svaret fra Det hvite hus:

Presidenten snakket om økende kriminalitet og hendelser i generelle ordelag, og siktet ikke til en spesifikk hendelse.

Senere meldte Trump selv på Twitter at han refererte til et TV-innslag hos Fox News under tittelen «What the US could learn from Sweden’s refugee crisis».

I TV-innslaget intervjues filmskaperen Ami Horowitz om en dokumentar han har laget der han hevder at svenske myndigheter skjuler en rekke problemer som har kommet grunnet innvandring.

Han hevder blant annet at flyktningstrømmen har ført til en økning av våpenvold og voldtekter, men ifølge svenske Aftonbladet, som har gått gjennom statistikk på området, presenterer filmskaperen flere overdrivelser og rene faktafeil.

Han viser blant annet til at det «ikke var lenge siden det første islamistiske terrorangrepet fant sted i landet, og at Sverige nå får en smak på det vi allerede har vært vitne til i Europa».

Ifølge Aftonbladet viser han trolig til Taimour Abdulwahabsselvmordsangrep i Stockholm i desember 2010 – altså for over seks år siden.

Kort tid etter at Trump bekreftet at det var Fox-innslaget han refererte til, svarte den svenske ambassaden at de ser frem til å informere Trump-administrasjonen om Sveriges innvandrings- og integreringspolitikk.

Her kan du se hele talen fra valgkamp-arrangementet i Florida: