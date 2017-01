Trump roser «Brexit» - mener EU er på randen av kollaps

Donald Trump roser Brexit, flørter med Putin - og vil ikke legge ned Twitter-kontoen sin når han fredag blir verdens mektigste mann.

– Storbritannia ville ha sin egen identitet, sier USAs kommende president Donald Trump om Brexit.

Sitatet er gitt til mannen som har blitt kalt «virkelighetens Frank Underwood», tidligere justisminster i Storbritannia, Michael Gove.

Gove har kommet med et skikkelig «takk for sist» til britenes statsminister Theresa May. Den tidligere Brexit-generalen er nemlig den andre britiske politikeren som har fått møte USAs kommende president, Donald Trump - før landets egen statsminister.

Oppsiktsvekkende uttalelser

Møtet er gjengitt i den britiske storavisen The Times, hvor Gove har vært spaltist siden han ble avsatt av nettopp Theresa May etter Brexit.

UNDERWOOD: Michael Gove var tidligere justisminister i Storbritannia. Foto: Ben Stansall , AFP

Gove har møtt Trump i det gullforgylte Trump Towers sammen med en journalist fra den tyske storavisen Bild. I møtet kom Trump med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser om Europa:

• Trump om Brexit: USAs kommende president roser britenes avgjørelse om å forlate EU, og sier det var et «smart» valg. Trump sier videre at flere andre land trolig vil følge Storbritannias «brexit».

– Han har også tidligere støttet «brexit». Man kan sette spørsmålstegn ved om han ser den store nytten av EU og den rollen som EU spiller sikkerhetspolitisk og storpolitisk i Europa, sier USA-forsker Svein Melby.

• Trump om forholdet til Storbritannia: President Obama uttalte etter Brexit at Storbritannia nå ville komme bakerst i køen når det gjaldt nye avtaler. Trump vil på sin side inngå en handelsavtale med Storbritannia så fort som mulig.

• Trump om Putin: – Russland lider nå, på grunn av sanksjonene, men jeg tror at noe kan skje som kan gjøre det bedre for folk, sa Trump - og åpnet for å gjøre nye avtaler og løfte sanksjonene mot Russland. Samtidig pekte han på Nato som «foreldet» - og mener Nato trenger reform.

– Må yte mer

Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen peker på at Europa er vant med at USA er villige til å påta seg forpliktelser verden over. Han sier at det klare signalet fra Trump er at USA ikke har råd til dette i samme grad lenger, gitt de enorme økonomiske utfordringene USA står overfor selv, og som Trump ble valgt for å løse.

– Trump signaliserer at USA vil stå ved sine sikkerhetspolitiske forpliktelser overfor allierte, men at allierte må belage seg på å yte mer. Forholdet mellom USA og Europa kan sånn sett bli mer transaksjonelt. Forretningsmannen Trump forventer en tjeneste for en tjeneste. sier han til VG.

• Trump om EU: Trump mener EU i for stor grad er dominert av Tyskland, og sier at EU nå er på randen av kollaps. Den som får mye av skylden for dette er Angela Merkel. Trump mener blant annet at hun har risikert stabiliteten i Europa ved å ønske et stort antall flyktninger velkommen. Trump sier at han vil vurdere å innføre strengere restriksjoner for reisende fra Europa til USA.

Vil ikke droppe Twitter

– At Trump hevder EU er for dominert av Tyskland, er enda et brudd med den tradisjonelle amerikanske forståelsen av den europeiske integrasjonsprosessen. Det kollektive Europa ble delvis etablert for å holde orden på Tyskland-problemet. Alternativet blir et stormakts-Tyskland uten kollektive bindinger, sier USA-forsker Svein Melby.

• Trump om Twitter: USAs snart mektigste mann sier i intervjuet at han vil fortsette å bruke Twitter også etter at han inntar det hvite hus. – Jeg trodde jeg skulle gjøre mindre av det. Men jeg pressedekningen er så uærlig - så uærlig - at jeg heller kan skrive på Twitter. Og nå er det ikke 140 men 280 (tegn, red. anm) - så jeg kan bare «bing bing bing» - og så er det på nyhetene så snart jeg har tvitret.