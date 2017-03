Trump reverserer klimatiltak

USAs president Donald Trump kunngjorde en slutt på «krigen mot kull» da han tirsdag ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.

Samtidig styrker Trump satsingen på fossil energi. Før presidenten undertegnet ordren i Det hvite hus, sa han at tiltakene vil få en slutt på det han kaller «krigen mot kull».

Trump-regjeringen sier målet med å fjerne miljøreguleringene er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien. Det var Obama-administrasjonen som innførte den såkalte «Clean Power Plan», som Trump nå vil reversere.

Under valgkampen lovet presidenten å hjelpe den kriserammede amerikanske kullindustrien. I tillegg varslet han storsatsing på olje og gass.

Hovedgrunnen til at det går dårlig med kullindustrien, er at den de siste årene er blitt utkonkurrert av gasskraft. Obamas klimaplan ville gjort det enda vanskeligere å tjene penger på kullkraft.

– Ved å fjerne planen tar Trump-administrasjonen bort det politiske presset for å påskynde en overgang fra kull til gass og fornybar energi, sier forskningsleder Guri Bang ved Cicero senter for klimaforskning.

Kraftsektoren er den største utslippssektoren i USA, og bidrar med ca. 30% av totale klimagassutslipp, der kullkraftverk er en viktig årsak til utslippene.

Samtidig påpeker Bang at utviklingen mot mer gass i kraftsektoren vil antakelig fortsette uavhengig av om Clean Power Plan blir fjernet, og det å bygge nye kullkraftverk vil neppe være en aktuell investering for investorer. Å fjerne Obamas klimatiltak vil ikke bli helt enkelt for Trump, sier hun.

– En komplisert og langvarig byråkratisk prosess er sannsynlig, som involverer forslag til nye reguleringer som kan erstatte Clean Power Plan og offentlige høringer om disse. Dette kan ta flere år, hevder hun.



Bang frykter også at Trumps ordre kan ramme Paris-avtalen, som USA er en del av.

– Konsekvensen vil bli at effektiviteten i Paris-avtalen blir svekket når verdens nest største utslipper ikke bidrar i det internasjonale arbeidet for å kutte utslippene.

(Kilde: NTB/VG)