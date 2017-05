Trump refset Obama – kona trosser kritikken

Da Michelle Obama besøkte Saudi-Arabia uten å dekke til håret, var Donald Trump rask til å refse. Lørdag stilte hans egen førstedame opp på samme måte.

Presidenten og førstedamen landet lørdag i Riyadh i forbindelse med Trumps første utenlandsreise etter at han inntok Det hvite hus. Presidentparet vinket til de fremmøtte fra flytrappen, der de ble mottatt av kongefamilien.

Førstedamen var kledd i en konservativ svart kjole med lange ermer, men uten å dekke til det utslåtte håret, slik kvinner i Saudi-Arabia har påbud om.

Strenge regler

I det strengt religiøse landet må kvinner dekke seg til, og ha tillatelse fra en mannlig verge for å gifte seg eller jobbe utenfor hjemmet. Kvinner i Saudi-Arabia har heller ikke lov til å kjøre bil.

Da president Barack Obama og hans kone Michelle besøkte Saudi-Arabia i 2015 i forbindelse med kong Abdullahs begravelse vakte også hun oppsikt ved å stille opp på flere offentlige arrangementer uten slør.

Den gang var Donald Trump raskt ute med et krast angrep på Twitter:

– Mange synes det er flott at fru Obama nekter å bære slør, men de ble støtt. Vi har allerede nok fiender, skrev han.

Ikke alene

Flere av nettsamfunnets brukere har merket seg kontrasten mellom Trumps tidligere uttalelser og konas bekledning under lørdagens besøk.

Også andre vestlige ledere har den siste tiden valgt å trosse Saudi-Arabias strenge klesregler for kvinner, blant dem Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Storbritannias statsminister Theresa May.

Trump selv har foreløpig ikke kommentert førstedamens manglende slør offentlig. På Twitter delte han et bilde fra mottakelsen på flyplassen.

– Flott å være i Riyad. Ser frem til ettermiddagen og kvelden, skriver han.

Stor våpenavtale

Under Trumps besøk skal USA og Saudi-Arabia blant annet inngå våpenavtaler verdt nesten 930 milliarder kroner. Saudi-Arabia står i spissen for en militærallianse som i over to år har bombet det lutfattige nabolandet Jemen, der millioner av mennesker står på randen av sultkatastrofe, melder NTB.

USA er fra før Saudi-Arabias største våpenleverandør og gir landet etterretningsbistand i krigføringen mot Houthi-opprørerne i Jemen. Saudi-Arabia oppga tidligere i vår å ha gjennomført over 90.000 flyangrep mot mål i Jemen siden mars 2015.

Det mektige kongedømmet har høstet skarp internasjonal kritikk for krigføringen, som ifølge FN har kostet over 10.000 mennesker livet.