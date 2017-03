Trump raser på Forbes rikingliste

I 2016 var Donald Trump den 324. rikeste personen på Forbes liste over verdens milliardærer. På årets liste har han falt 220 plasser.

Mandag publiserte magasinet Forbes listen hvor de kårer de rikeste milliardærene i verden.

Microsoft-gründer Bill Gates er fremdeles verdens rikeste person, med en formue på 729 milliarder kroner.

Litt lenger ned på listen befinner den nåværende amerikanske presidenten seg. Ifølge magasinet skal Donald Trump være god for 3,5 milliarder dollar.

Dårlige tider

Det er en nedgang fra 3,7 milliarder siden i fjor, og et fall på listen fra 324. plass til 544, for mannen som ble den første milliardæren i amerikansk historie til å bli valgt som president.

Det store fallet forklares blant annet med dårligere tider i eiendomsmarkedet i New York.

Når Trump er president, er det sønnene hans Eric og Donals Jr. som styrer forretningene. De skal, ifølge Forbes, rapportere til presidenten hvert kvartal.

Presidenten har i tillegg opprettet et fond for å parkere eiendommene sine imens han er president. Det er eiendommene på Manhattan i New York som utgjør den største delen av formuen.

Offentliggjorde skattetall

Trump har tidligere blitt beskyldt for å overdrive hvor mye formuen hans er verdt.

Onsdag i forrige offentliggjorde Det hvite hus et utdrag av Donald Trumps selvangivelse for 2005, da han betalte 38 millioner dollar i skatt og førte opp 150 millioner dollar i inntekt.

Trump har tidligere nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine, men ville komme den prisbelønte gravejournalisten David Cay Johnston i forkjøpet.

Johnston, nettavisen The Daily Beast og TV-kanalen MSNBC meldte kort tid før at de hadde fått tilgang til skateopplysningene fra 2005 og at de aktet å offentliggjøre dem.