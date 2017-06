Trump raser mot etterforsknings-påstander

Donald Trump slår tilbake mot påstanden om at han forsøkte å påvirke Russland-etterforskningen. – En falsk sammensvergelse, tvitrer presidenten.

Washington Post meldte onsdag at spesialetterforsker Robert Mueller vil undersøke om Donald Trump har forsøkt å påvirke Russland-etterforskningen – i form av å påvirke eller hindre etterforskningen på noe vis. Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Den tidligere FBI-direktøren har siden mai ledet etterforskningen av den mulige russiske innblandingen i valget i fjor.

Stor tidslinje: Få innsikt i Russland-kontroversene

Torsdag ettermiddag norsk tid slår den amerikanske presidenten tilbake i kjent Twitter-stil. Her hevder han journalistene har funnet opp en falsk historie.

– De har laget en falskt sammensvergelse med Russland-historien, har ikke funnet noen bevis, så nå prøver de å hindre en rettferdig etterforskning med denne falske historien. Flott, skriver presidenten.

– Dere er vitne til den største heksejakten i amerikansk politisk historie - ledet av noen slemme og konfliktfylte folk. #MAGA, skriver han.

MAGA står for «Make America Great Again».

– Skal intervjue kilder denne uken



Dette er første gang presidenten kommenterer avisens påstander. Onsdag viste nemlig Det hvite hus til Trumps advokat Marc Kasowitz.

– FBI-lekkasjen med informasjon om presidenten er opprørende, utilgivelig og ulovlig, sier talsmann Mark Corallo til CNN.

Kan Trump bli stilt for riksrett? Ti spørsmål og svar

Washington Post siterer flere anonyme kilder på at høytstående personer i etterretningstjenesten har sagt ja til allerede denne uken å bli intervjuet i forbindelse med etterforskningen.

Blant navnene som nevnes overfor både Washington Post og New York Times, er USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers.

Ifølge kildene skal etterforskningen ha startet kun dager etter at FBI-sjef James Comey fikk sparken 9. mai.

Comey med flere alvorlige anklager

Forholdet mellom Trump og den tidligere FBI-sjefen har lenge vært anstrengt. Da James Comey vitnet for Senatets etterretningskomité forrige uke, kom han med en rekke svært alvorlige anklager.

Han hevdet blant annet at Trump skal ha forsøkt å få han til å droppe videre etterforskning av hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

I sitt vitnemål ønsket han ikke å si hvor vidt han trodde Trump forsøkte å hindre etterforskningen eller ei, men viste heller til at dette eventuelt måtte være opp til spesialetterforsker Mueller å finne ut av.

Han hevdet også at presidenten krevde full lojalitet, og mener selv at han fikk sparken for ikke å ha gitt etter.