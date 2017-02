Trump raser etter å ha tapt anke

NEW YORK (VG) Donald Trump har gått på nok et sviende nederlag i kampen om innreiseforbudet. – Vi sees i retten, raser presidenten på Twitter.

Med president Donald Trumps siste Twitter-melding er det lite som tyder på at saken på noen måte er over ennå.

Kort tid etter at en føderal ankedomstol i San Francisco fattet beslutning om å opprettholde opphevelsen av Trumps omstridte innreiseforbud, twitret presidenten følgende – med blokkbokstaver:

«VI SEES I RETTEN. SIKKERHETEN TIL LANDET VÅRT ER PÅ SPILL».

CNN melder at Trump på vei ut fra kontoret sitt i Det hvite hus til pressekorpset anklaget avgjørelsen for å være politisk motivert.

Den juridiske striden startet for alvor da en føderal dommer i delstaten Washington i forrige uke utstedte en midlertidig forføyning og fikk innreiseforbudet foreløpig stanset.

Forbudet går ut på at den amerikanske presidenten vil nekte folk fra syv overveiende muslimske land innreise til USA. Tilsidesettelsen av innreiseforbudet fikk Trump til å rase i sosiale medier.

Kan ankes til Høyesterett

Tirsdag denne uken fikk partene komme med sine argumenter overfor en føderal domstol i San Francisco der Trumps advokat fra justisdepartementet ble grillet.

Det er denne avgjørelsen som kom natt til fredag norsk tid.

På en pressekonferanse etterpå kalte statsadvokat i Washington, Bob Ferguson, avgjørelsen for en seier for delstaten.

– Vi er et land bygd på lover. Og disse lovene gjelder for alle – også presidenten, sa statsadvokaten.

Trump har allerede sagt at hans administrasjon er forberedt på å ta saken gjennom hele rettssystemet. Dette, sett sammen med presidentens siste tweet, betyr at alt nå tyder på at Trump-administrasjonen kommer til å ta saken videre til USAs høyesterett.

Trumps rival i presidentvalget, Hillary Clinton, brukte ikke mange tegnene i sin Twitter-melding om den siste utviklingen i innreiseforbudet:

