Trump-rådgiver nekter tilknytning til nazivennlig ridderorden

To av gruppens topper hevder Sebastian Gorka har sverget livslangt troskap til dem, og han har åpent brukt gruppens titler og medaljer. Selv benekter han alle anklager.

Sebastian Gorka jobbet med sikkerhetsspørsmål for Trumps valgkamp, og ble med til Det hvite hus etter valgseieren. Som antiterror-rådgiver for president Trump har han blitt stadig synligere i amerikansk media den siste tiden.

Derfor vakte det en viss oppsikt da han deltok i Trumps innsettelsesseremoni den 20. januar ikledd en medalje forbundet med det nazi-allierte regimet til admiral Horthy, Ungarns autoritære leder under andre verdenskrig.

IFØRT MEDALJEN: Sebastian Gorka, i midten, diskuterer Trumps innsettelse på Fox' program Hannity. Den kontroversielle medaljen er til venstre i bildet. Skjermdump: Fox News

Var under ledelse av Nazi-Tyskland



Horthys regjering innførte strenge antisemittiske lover som blant annet førte til at jødisk eiendom ble beslaglagt. Tusenvis av jøder ble deportert fra Ungarn og ble drept i Holocaust i denne perioden.

Medaljen Gorka bar stammer fra ridderordenen Vitézi Rend, De tapres orden på norsk. Denne ble opprettet i 1920 av Horthy, og er klassifisert av det amerikanske utenriksdepartementet som under ledelse av Nazi-Tyskland under krigen. Gruppens medlemmer var blant demsom nøt godt av inndratt jødisk eiendom.

Ifølge den jødisk-amerikanske avisen The Forward, som har undersøkt Gorkas tilknytning til Vitézi Rend, er ikke gruppen i sin nåværende form voldelig. Imidlertid skal den opprettholde de samme nasjonalistiske og ofte rasistiske prinsippene som da den ble etablert av Horthy.

Anti-kommunistisk



I UNIFORM: Et udatert bilde av den yngre Gorka iført en tradisjonell ungarsk jakke med Vitézi Rend-medaljen synlig på brystet åpent tilgjengelig på hans Facebook-profil. Skjermdump: Facebook

Gorka arvet medaljen fra sin far som fikk den for sitt arbeid mot den sovjetiske okkupasjonen av Ungarn fra eksil i England.

Nettavisen Breitbart, der Sebastian Gorka selv var redaktør for nasjonal sikkerhet fra 2014 til 2016, skriver at farens medalje måtte sees på som et antikommunistisk symbol, og som ikke et pro-fascistisk et.

– Selv om han gikk bort for 14 år siden bærer jeg medaljen for å minnes hva min familie gikk gjennom, og hva den representerer i for meg i dag, som en amerikaner, forklarte Gorka som ble amerikansk statsborger i 2012, men vokste opp i England med ungarske foreldre.

– Har sverget ed



The Forward har imidlertid gått dypere inn i Gorkas bakgrunn i Ungarn, hvor han bodde etter kommunismens fall. Her var han bidragsyter i en åpent anti-semittisk avis, og knyttet kontakter på ytterste høyre fløy, blant annet som rådgiver for landets nåværende statsminister Viktor Orbán.

I tillegg sier to topper fra Vitézi Rend til avisen at Gorka har sverget livslangt troskap til den kontroversielle ridderordenen.

– Selvsagt ble han sverget inn. Faren hans introduserte oss. I dagens verden er det sjeldent å møte noen av så god herkomst som Sebastian eller faren, sier Gyula Soltész som har en sentral rolle i Vitézi Rend, til The Forward.

Soltész har også gjentatt påstanden overfor Buzzfeed News.

Nekter for anklagene



Det som brukes som ytterligere indikasjon på tilknytning til gruppen er at Trump-rådgiveren ved flere anledninger har signert navnet sitt Sebastian v. Gorka, blant annet på doktorgraden sin, og da han vitnet i en høring i Kongressen. Den lille v’en i navnet står for Vitézi, og symboliserer tilhørighet til ordenen. Å bruke den i navnet sitt er et privilegium forbeholdt medlemmer.

Gorka selv benekter anklagene:

– Jeg har aldri vært medlem av Vitézi Rend. Jeg har aldri sverget en troskapsed. Siden barndommen har jeg gått med min fars medalje innimellom, og har brukt initialt «v.» for å hedre hans kamp mot totalitarisme, sier han til en annen jødisk-amerikansk avis, Tablet.

På sin egen Facebook-profil utdyper han:

– Jeg har vært en dedikert motstander av antisemittisme, rasisme og totalitarisme hele live. Alle anklager om noe annet er falske og hårreisende. Jeg er takknemlig til president Trump og teamet hans for å gi meg muligheten til å tjene og å holde Amerika trygt mot dagens totalitære.

Likevel har flere menneskerettighetsorganisasjoner bedt Gorka trekke seg fra jobben som rådgiver på grunn av forholdet til Vitézi Rend. Disse inkluderer det amerikanske Anne Frank-senteret og The Anti Defamation League.

Islam-kritiker



Inntil Sebastian Gorka ble med i Trumps team var han en relativt ukjent og marginal akademiker med jihad, islamisme og kontraterror som spesialfelt. Nå jobber han direkte under Steve Bannon, Trumps såkalte «mørke fyrste».

Gorka har lenge vært kritisk til presidentene Bush og Obamas tilnærming til radikal islamistisk terror, et emne han skrev doktorgraden sin om, og at de gjentatte ganger har forsøkt å skille terrorgrupper som IS fra muslimer flest.

– Dette er den berømte tilnærmingen som sier at alt er så nyansert. Det er dette jeg kaster helt over bord, har Gorka sagt ifølge Washington Post. Hans tilnærming er at islam i seg selv er totalitært og oppmuntrer til vold.