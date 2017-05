Trump presser interne motstandere på plass

Med åtte milliarder dollar ekstra til kronisk syke, og trusler om full splittelse i det republikanske partiet, har Donald Trump presset sine egne til å godta sin nye helserefom.

Presidenten gikk i slutten av mars på et ydmykende nederlag da han i 12. time ble tvunget til å trekke tilbake forslaget om en ny helseplan. Da ble det klart at han ikke ville lykkes i å samle tilstrekkelig støtte i Representantenes hus, til tross for det republikanske flertallet.

Les også: Hemmelig pakt torpederte Trumps helseplan

Torsdag legges et nytt reformforslag frem for kongressen, og de republikanske forhandlingslederne erklærer nå at de har nok stemmer til å få forslaget vedtatt. Det ligger likevel an til en svært jevn avstemning. En oppdatert oversikt fra Washington Post viser at 20 republikanske representanter fortsatt er imot endringene, mens 36 representanter ennå ikke har flagget noe standpunkt. Dersom 22 republikanere stemmer nei, faller forslaget nok en gang.

Avstemningen er ventet ved lunsjtid i Washington – rundt klokken 18.00 norsk tid.

Milliard-støtte

Trump har de siste dagene gjennomført en rekke personlige møter med reformskeptiske senatorer i et desperat forsøk på å samle flertall for et av hans viktigste valgløfter. En av dem som tirsdag ble kalt inn på teppet i Det ovale kontor var Fred Upton, som betegnes som en innflytelsesrik senator fra Michigan.

Dramatisk historie: Otto (22) fanget i Nord-Korea – ber Trump om hjelp

Etter en opphetet diskusjon, skal de to ha blitt enige, etter at Trump godtok senatorens forslag om å bevilge åtte milliarder dollar over fem år til personer med kroniske sykdommer. Ifølge Washington Post skal dette ha vært nøkkelen til å løse de fastlåste forhandlingene.

– Trump ble ganske sint da jeg sa at jeg ikke kunne støtte reformen, men til slutt ble vi enige, sier Upton.

Frykter splittelse

Etter det bitre nederlaget i mars truet presidenten med hevn over partifellene som torpederte forslaget. I en twitter-melding manet han til kamp mot den såkalte «frihetsfraksjonen», en gruppe konservative kongressmedlemmer som før voteringen inngikk en hemmelig pakt som effektiv bidro til å stanse forslaget.

100 dager - 100 høydepunkter: Slik er Donalds liv i Det hvite hus

Speaker Paul Ryan sier han frykter at splittelsen i det republikanske partiet vil tvinge presidenten til å samarbeide med Demokratene. Samtidig understreker han at han forstår Trumps frustrasjon over bli motarbeidet av sine egne.

Flere av de mest høylytte kritikerne i forrige runde har nå holdt en langt lavere profil. Ifølge Politico skal det være en økende erkjennelse blant senatorene at dette trolig er siste sjanse til å få endret «Obamacare».

– Folk roet seg litt, og tonet ned retorikken. Mange har kommet til den konklusjonen at det er svært viktig at vi vedtar dette nå. Vi må levere, sier senator John Thune.

Kan miste forsikring



Også stabssjef Reince Priebus skal ha jobbet knallhardt for å sikre flertall for reformen. Ifølge flere amerikanske medier skal Trump ha latt mye av sinnet over det forrige nederlaget gå ut over Priebus, og flere spekulerer i at et nytt nei kan koste ham jobben.

Trump-biograf: Derfor ville Trump bli president

Tilleggsbevilgningen skal bidra til å hjelpe personer med kostbare sykdommer, som kreft og diabetes. Uavhengige analytikere sår likevel tvil om at åtte milliarder dollar er nok til dekke kostnadene. Samtidig viser beregninger at så mange som fem millioner kronikere kan miste helseforsikringen med den nye reformen.