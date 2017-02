Trump på Twitter: Nye utbrudd før viktig tale

Etter flere dagers relativ ro har presidenten fyrt opp Twitter-kontoen sin igjen. Bare timer før han skal tale til sine konservative støttespillere gir han FBI det glatte lag.

De siste dagene har det vært stille fra president Trumps Twitter-konto.

Nå har han tilsynelatende fått nok av gjentatte lekkasjer fra etterretningen, og rykter om at det hele er organisert for å svekke ham og administrasjonen hans.

Les mer: VGs store Trump-guide



I en klar beskjed til FBI som går over to Twitter-meldinger advarer presidenten mot at lekkasjene fra pressen kan få katastrofale følger for nasjonens sikkerhet.

«FINN NÅ» avslutter han, før han legger ut dagens tredje melding der han annonserer at han er på vei til konferansen CPAC (Conservative Political Action Conference).

Mer Trump? Bli varslet på mobilen med en gang det skjer noe!

CPAC er et viktig arrangement for tradisjonelle amerikanske konservative, og Trumps politikk har gått akkord med deres på flere punkter.

Det er ventet at Trumps tale vil gi et klarere bilde av hvordan Trumps forhold til establishment-delen av Det republikanske parti vil fortone seg fremover.

– Alle stiller det samme spørsmålet. Hva betyr et Trump-presidentskap for den konservative bevegelsen? Hva betyr den konservative bevegelsen for president Trump, skrev Matt Schlapp, leder av organisjonen som organiserer CPAC, American Conservative Union, i en kronikk i The Hill tidligere denne uken.

Siste: Trump opphever toalett-direktiv for transkjønnede

Talen starter 16.20 norsk tid. Se den her, eller på VGTV