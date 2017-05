Trump på Twitter: Derfor delte han informasjon med Russland

Donald Trump har nå omtalt anklagene om at han har delt gradert informasjon med Russland.

Avisen The Washington Post publiserte sent mandag kveld en sak om at Trump skal ha delt gradert informasjon med Russland.

Avisen siterer anonyme kilder på at Trump delte gradert informasjon i et møte med den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov og ambassadør Sergey Kislyak.

Informasjonen var ifølge avisen relatert til at IS håper å utvikle bomber i bærbare PC-er.

«Som president ville jeg dele med Russland (på et åpent avtalt møte i Det hvite hus), som jeg så absolutt har rett til å gjøre, fakta angående terrorisme og flysikkerhet», skriver USAs president nå på Twitter.

- Humanitære grunner



«Humanitære grunner, pluss at jeg ville at Russland skulle trappe opp sin kamp mot IS og terrorisme», skriver Trump i neste Twitter-melding.

Washington Post-artikkelen har skapt sterke reaksjoner.

Republikaner Ben Corker, som leder utenrikskomiteen i Senatet, sier Det hvite hus nå er i en nedadgående spiral. Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, tok til orde for en full forklaring fra Trump-administrasjonen.

Relatert til IS-trussel på fly



Etterretningsinformasjonen skal ifølge avisen ha kommet fra en av USAs allierte, men skal ha vært så sensitiv at den ikke har blitt delt med andre allierte.

Kilden sier ifølge avisen at Trump «delte mer informasjon med den russiske ambassadøren enn vi har delt med våre egne allierte».

Avisen mener at informasjonen kan bidra til å identifisere den hemmelige kilden til etterretningsopplysningene, og at Trump oppga hvilken IS-by informasjonen kom fra.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster sa natt til tirsdag at saken er «falsk».

