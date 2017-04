Trump: Overrasket over hvor vanskelig presidentjobben er

I forbindelse med at Donald Trump i morgen har vært president i 100 dager, ga han et intervju hvor han fortalte at han savnet livet han hadde før.

– Jeg elsket livet jeg hadde før. Jeg hadde så mange ting gående. Dette er mer arbeid enn tidligere. Jeg trodde det skulle være lettere, sier han til Reuters.

Trump, som har vært kjendis store deler av livet, sier at han er vant med å ha lite privatliv, men uttrykker overraskelse over hvor lite han har nå. Han synes fortsatt det er litt uvant å bli passet på av Secret Service 24 timer i døgnet, med de restriksjonene det fører med seg.

– Du lever virkelig i din egen boble, for du har denne massive beskyttelsen. Så du kan ikke gå hvor som helst.

Når Trump beveger seg ut fra Det hvite hus er det vanligvis i en limousin eller SUV. Han sier at han savner å sitte bak rattet selv.

– Jeg liker å kjøre. Jeg kan ikke kjøre lenger, sier presidenten.

Den tradisjonsrike korrespondentmiddagen, en årlig begivenhet arrangert av journalistene som jobber med Det hvite hus, sammenfaller med Trumps første 100 dager i morgen.

Det er imidlertid en middag Trump for lenge siden har bestemt seg for å droppe, ettersom han føler seg urettferdig behandlet av pressen.

I intervjuet med Reuters åpner han imidlertid opp for å komme neste år.

– Jeg kommer neste år, absolutt, sier Trump.

(NTB/VG)