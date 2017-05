Trump oppsummerer utenlands-reisen:  – Vi har fått mange nye venner

SIGONELLA, SICILIA (VG) Trump har blokkert en internasjonal avtale om klima og vakt oppsikt med sin brautende stil, men er selv svært fornøyd med sin første utenlandsreise.

Talen president Donald Trump holdt på den delvis amerikanske militære flyplassen i Sigonella, ble en slags oppsummering av presidentparets ni dager på utenlandsreise i Midtøsten og i Europa.

Det var tur Trump mener han har utrettet mye i løpet av, og hvor han har «fått mange nye venner».

Bare halvannen time før Trump sto på talerstolen i Sigonella, ble helgens G7-møte avsluttet med skuffende få resultater, delvis fordi USA blokkerte forslag fra de andre økonomiske stormaktene. Det var ikke noe Trump brukte mer enn et par korte setninger på å snakke om.

– Det var et veldig produktivt møte hvor jeg styrket båndene til de andre landene, oppsummerte USAs president toppmøtet.

FAKTA OM G7 2017 * Det uformelle forumet for stats- og regjeringslederne av verdens syv største økonomier ( Russland er utestengt) finner i år sted i byen Taormina på Sicilia , den 26.- og 27.mai. * Deltakerne er USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Japan. EU er også representert ved president Donald Tusk.

* Partene har i år ikke nådd en enighet i klimaspørsmålet, fordi USA ikke nærmet seg de andre landenes ønske om forpliktelser.

* Landene vil ha en restriktiv holdning til innvandring, viser et resolusjonsutkast fredag kveld

* USAs president Trump og Japans statsminister Abe er blitt enige om å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea

* Et samlet G7 har blitt enig om å intensivere kampen mot terror ekstremisme på internett

De andre mektige mennene og kvinnene som deltok på G7-møtet, virker å ha en litt annen oppfatning av årets topptreff.

Italia, Frankrike og Tysklands ledere har alle sagt at det skyldes Trump at landene ikke klarte å bli enige om en felles målsetning for å kutte klimagassutslipp.

Mener NATO-tordentale har gitt resultater

Det er nok presidentens tordentale til NATO-landene i Brussel som har fått mest oppmerksomhet i internasjonal presse.

Og Trump mener NATO-talen allerede har gitt gode resultater:

– Allerede har det begynt å strømme inn penger til NATO, som ikke hadde kommet inn hvis ikke nettopp jeg hadde blitt valgt til president, sa Trump tilfreds til de oppmøtte.

Når presidenten lander i USA , er det til en lang rekke utfordringer som har hopet seg opp mens han var borte.

Hans svigersønn og betrodde rådgiver Jared Kushner har havnet i FBIs søkelys for en kobling til russisk innblanding i USAs valg. Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har nektet å forklare seg for en etterforskningskomité i Senatet i samme sak, og Trump må også finne en erstatter for James Comey, FBI-direktøren han sparket rett før han reiste. I tillegg kan presidentens kontroversielle budsjett bli vanskelig å få gjennom i Kongressen.

Trump har vært uvanlig lite villig til å kommentere disse problemene i løpet av reisen, noe flere amerikanske medier reagerer på.

KJEMPEFORNØYD: Donald Trump sier han har sørget for å styrke båndene til de andre landene i løpet av helgens stormakt-toppmøte på Sicilia, mens andre statsledere, som Merkel, ikke var like fornøyd med møtet.FOTO: REUTERS

Nevnte kontroversielle penger til militæret

Da presidentparets hadde sin siste opptreden i Italia var det Melania Trump som først fikk gå på talerstolen. Hun snakket om alle barna og kvinnene hun har møtt både i Midtøsten og i Europa, som har gjort et dypt inntrykk på førstedamen. Så introduserte Melania sin mann til talerstolen.

– Vi har møtt masse flotte folk på denne reisen. ( …) Men det flotteste menneske vi har rundt oss her, er førstedame Melania Trump, sa USAs president, til applaus fra de amerikanske styrkene på Sicilia.

Videre viet Trump mye tid til å snakke om nettopp de som hørte på: Utstasjonerte amerikanske militære.

– Har dere tenkt på alt det flotte nye militære utstyret som kommer nå?, sa Trump, og siktet til sine økte budsjettposter til det amerikanske militæret.

– Jeg fikk litt tyn for det, det gjorde jeg, men det er greit, sa Trump fra talerstolen om sitt kontroversielle budsjett.

Denne uken har en annen som vet hva presidentjobben går ut på, også turnert Europa. Tidligere president Barack Obama holder tydeligvis på relasjonene han fikk som statsoverhode, og besøkte i dag prins Harry i Kensington Palace i London.

