Trump om Sverige: – Folket skjønner hva som skjer

MARYLAND (VG) President Donald Trump fortsatte raljeringen med Sverige, og knytter opptøyene i landet til fremveksten av radikal islamistisk terror.

– Jeg fikk mye kjeft for Sverige. Så dagen etterpå spurte jeg om noen hadde rapportert om hva som skjedde i Sverige. Se hva som foregår i Sverige. Jeg elsker Sverige. Det er et bra land med mye bra folk. Folket der skjønner hva som skjer. Se hva som skjer i Tyskland, Frankrike. Se hva som skjedde i Nice og Paris. Jeg elsker «city of lights», sier Donald Trump.

Sverige-krangelen: Slik er de svenske kriminalitets-tallene

Trump deltar fredag på en konferanse for konservative amerikanske politikere på Gaylord konferansesenter i Maryland - like utenfor hovedstaden Washington D.C.

Trump startet talen sin med et kvarters langt angrep på amerikanske medier, som han omtaler som «fake news media».

– Det er noen reportere der ute som er ærefulle og ærlige mennesker. De er flinke. Men det er så mange uærlige og løgnaktige reportere der ute. De finner på historier. De bruker meningsmålingene til å lage falske narrativ. Til å lage historier som ikke er sanne, slik at velgere som kanskje føler seg litt dårlige ikke går å stemmer. Vi trenger ikke nevne navn.. Men Clinton News Network (CNN, red. anm.) er et av nyhetsmediene som gjør dette, sier Trump.

Et av punktene i talen hvor Trump fikk mest applaus var da han snakket om sitt løfte om å bygge en mur på grensen mellom USA og Mexico.

– Slapp av. Vi skal bygge muren. Og vi bygger den raskere enn planlagt, sa Trump til stormende jubel, før han la til:

– Vi har store problemer med narkotika her i landet. Vi har en dårlig avtale med Mexico. De får penger og vi får dop. De får alle kontantene, mens vi sitter igjen med problemene. Mens vi er her så jobber politiet med å finne narkotikakartellene og finne de fæle folka bak. De skal kastes til helvete ut herfra, sa Trump.

Trump lovet også hard kamp mot det han kaller radikal islamistisk terror.

Jeg har bedt militæret om å lage en plan for å utslette IS. Med hjelp fra våre allierte skal vi fjerne ondskapen fra jordens overflate, sa Trump.