Trump om skatte-anklager: – Jeg kan loven bedre enn noen annen presidentkandidat

Donald Trump forsvarer seg mot kritikken reist etter slående skatte-avsløring fra New York Times.

– Jeg kjenner våre kompliserte skattelover bedre enn noen annen presidentkandidat, og jeg er den eneste personen som kan fikse dem, skriver Donald Trump på Twitter søndag formiddag.

Tweeten kommer som svar på kritikken han denne helgen har fått etter New York Times kunne avsløre at et enormt økonomisk tap i 1995 som kan ha gjort det mulig for Trump å unngå betaling av føderal inntektsskatt i 18 år.

Trump skal ha tapt så mye som 916 millioner dollar.

Følg med i VGs direktestudio for alt om presidentvalget.

Skatteeksperter New York Times har leid inn for å se på selvangivelsen, opplyser at Trump dermed står fritt til ikke å skatte av inntekter av et tilsvarende beløp de påfølgende 18 årene.

Clinton henger seg på



Clintons team kom også med en uttalelse søndag om skatte-avsløringene.

– Her har vi det. Denne bomben av en rapport avslører den kollossale naturen i Donald Trumps tidligere forretningsnederlag og akkurat hvor lenge han kan ha unngått å betale innteksskatt i det hele tatt, skriver kampanjeleder Rooby Mook i et notat, ifølge ABC News.

– På ett år tapte han nesten en milliard dollar. En milliard. Han sviktet små selskaper, sa opp ansatte. Og hvordan gikk det for ham? Han slapp tydeligvis å betale skatt i nesten to tiår - mens flere titalls millioner arbeidende familier betalte sin skatt. Han kaller det «smart».

– Nå som dette er kommet frem, hvorfor legger han ikke frem selvangivelsen for å vise oss alle hvor «smart» han egentlig er?, spør Mook.

Det stormer nå mellom de to presidentkandidatene, knappe 40 dager før valget. Senest denne helgen ble det kjent at Clinton har langet ut mot Bernie Sanders' tilhengere, noe Trump nå utnytter i sin valgkamp.

Viser til loven



Trump har så langt avstått fra å kommentere tallene, og ønsker verken å bekrefte eller avkrefte tapet på 916 millioner dollar i 1995, skriver avisen.

Offentliggjort: Clinton avslørte hvor mye hun betalte i skatt

I en skriftlig uttalelse til avisen skriver imidlertid hans valgkampkomité at han ikke er ansvarlig for å betale mer skatt enn det han er pålagt av loven. Videre i uttalelsen påpekes det at Trump har bidratt med flere hundre millioner dollar i andre skatter og avgifter.

Et gjentakende diskusjonstema i den amerikanske valgkampen er Donald Trumps (70) foreløpige motvilje til å offentliggjøre hvor mye han har betalt i skatt.

– Skjuler noe



Da Hillary Clinton under den første debatten mellom de to, kom med påstander om at Trump ikke hadde betalt inntektsskatt på slutten av 70-tallet, svarte Trump at det var et bevis på hans intelligens.

– Det er noe han skjuler, sa Clinton om den historiske avgjørelsen det er for en presidentkandidat å ikke offentliggjøre selvangivelsen.

Flere ganger tidligere har forretningsmannen sagt at han ikke kan gjøre det fordi den er under revisjon, sier Clinton om den historiske avgjørelsen det er for en presidentkandidat å ikke offentliggjøre selvangivelsen.