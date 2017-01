Trump om skandalepåstanden: – Det er en skam

NEW YORK/OSLO (VG) Det er svært mange ubesvarte spørsmål før Trump blir president, men påstandene om en russisk skandalevideo overskygger det meste.

Det koker rundt Trump, bare ni dager før han skal flytte inn i Det hvite hus.

Det er 168 dager siden han holdt sin forrige pressekonferanse. Det store spørsmålet i forkant var: Hvor mye ville han kommentere når han stiller opp onsdag?

Det var ventet at han ville måtte snakke om de mange habilitetsspørsmålene knyttet til hans forretningsimperium, men CNN slapp tirsdag en ny bombe:

At Russland angivelig skal sitte på kompromitterende informasjon om Trump.

Startet med Russland



13 minutter på overtid entret den påtroppende presidenten scenen i Trump Tower.

Her startet han med å skryte av flere av mediene som var til stede for å ha vist tilbakeholdenhet i forbindelse med det siste døgnets omstridte etterretningsrapport.

– De fleste, med noen unntak, har oppført seg veldig profesjonelt. Denne rapporten skulle aldri vært skrevet. Kanskje etterretningstjenestene lekket den. Det ville vært en stor flekk på rullebladet deres, sier Trump i en kort innledning der han avfeide det CNN og Buzzfeed har skrevet og sådde tvil om motivet for publiseringen av anklagene mot ham.

Deretter fulgte han opp med å skryte av at han allerede har reddet en rekke jobber i USA og gikk inn på valgløftene sine, før han ble avbrutt av spørsmål fra salen som trakk ham tilbake til Russland.

– En skam

– Det er en skam at denne informasjonen lekkes. Det er mine motstandere, syke folk, som har satt sammen dette, svarer Trump.

– Når det kommer til hackingen så tror jeg det er Russland, men vi blir hacket av mange, sier Trump og peker blant annet på Kina.

Den oppmøtte pressen var åpenbart mer opptatt av forholdet til Russland, og Trump fikk spørsmål om hvorvidt han aksepterer påstanden om at russerne hjalp ham vinne valget.

– Om Putin liker Trump ser jeg på det som en fordel, ikke en ulempe. Vi har et fryktelig forhold til Russland, sier Trump, og bytter tema til at hans forgjenger skal ha skapt IS, og at Russland kan bidra i kampen mot terrororganisasjonen.

– Sa nei til to milliarder dollar

På pressekonferansen sa Trump som ventet at han trekker seg ut fra Trump Organization, og at han overlater roret til sønnene Donald Jr og Eric. På pressekonferansen hadde Trump med seg advokaten Sheri Dillon som fortalte om stegene som er tatt for å unngå habilitetsspørsmål.

Også datteren Ivanka er ute av Trump Organization.

På scenen var det satt opp et bord fullt av dokumenter og avtaler som er inngått for å unngå habilitetsspørsmål. I tillegg skal Trump ha avbrutt flere enn 30 pågående avtaler for å hindre interessekonflikter. Samtidig kom det frem at Donald Trump har solgt børsnoterte og lett omsettlige aksjer.

Som et eksempel på at han vil unngå konflikter hevder Trump han akkurat har sagt nei til en stor avtale i Saudi-Arabia.

– Jeg sa nei til to milliarder dollar, sier han.

Sterke signaler i forkant



SKÅR I GLEDEN: Tillerson har flere ganger møtt president Putin og forholdet dem imellom beskrives som godt. Anklagene han nå retter mot Russland er et sterkt signal. Foto: Alexey Druzhinin , AFP

Trumps påtroppende utenriksminister er kjent for sitt gode forhold til Russlands president Vladimir Putin. Nå sier Rex Tillerson at Russland har handlet på en måte som ikke tar hensyn til USAs interesser.

– Mens Russland søker respekt og vil spille en rolle på den globale scenen, har landet nylig handlet på en måte som krenker amerikanske interesser, sa Tillerson under onsdagens høring i Senatets utenrikskomité.

Fox News: Trump vil godta hacking-rapport

– Kan være katastrofalt



USA-ekspert Thor Steinhovden i tankesmien Agenda sier at den omstridte rapporten kan være katastrofal for Trump.

– Om Trump har vært i kontakt med Putins folk og visst om at de hadde informasjon om valget, er det grunn for riksrett rett og slett. Men det er veldig langt til vi kommer dit, og det er vanskelig å bevise. Men det kan være katastrofale nyheter her for Trump, sier Steinhovden i VGTVs studio.

Steinhovden mener det er vanskelig å si noe om hvor troverdig rapporten er.

– Men Det at FBI og CIA har gått i gang med etterforskning, som er grunnen til å at de informerte Trump og Obama, det sier litt om at det kan være hold i noen av de ryktene som er beskrevet eller noen av de prosessene som er beskrevet.

Få oversikt: Dette er Trumps regjering