NEW YORK (VG) I sitt første intervju etter innsettelsen sier Donald Trump at muren mot Mexico snart skal bygges – og fastholder at meksikanerne skal ta regningen.

USAs president Donald Trump (70) har gitt et større intervju til ABC News, som skal sendes natt til torsdag norsk tid. Allerede nå har det kommet drypp fra intervjuet, som blant annet handler om den mye omtalte muren han vil bygge mot Mexico.

På spørsmål om når byggingen skal starte svarer presidenten:

– Så snart vi kan, så snart vi fysisk kan gjøre det.

ABC News sin nyhetsanker David Muir spør så om det er snakk om måneder.

– Jeg vil si i løpet av måneder. Ja, jeg vil si i løpet av måneder – vi planlegger absolutt å starte umiddelbart, svarer presidenten.

Vil kreve Mexico å betale

Natt til onsdag skrev Trump på Twitter at muren skal bygges. Det har lenge vært spekulert i hvorvidt hans største valgløfte kom til å bli satt ut i livet, og om det i så tilfelle faktisk kom til å bli en fysisk mur – og ikke gjerder som det allerede finnes på deler av grensen i dag.

Onsdag signerte Trump en presidentordre for å sørge for at føderale midler styres inn mot byggingen av grensemuren. Han signerte også en annen presidentordre med flere tiltak for å begrense innvandringen til USA. Han stopper blant annet finansieringen av såkalte «sanctuary cities» – steder ulovlige innvandrere kan bo uten å bli sjekket av myndighetene.

Dette er to av flere løfter Trump ga sine velgere i sin plan for innvandringspolitikk i valgkampen.

GJERDE: På deler av grensen er det allerede høye gjerder, som her i Sunland Park i New Mexico. Foto: Jose Luis Gonzalez , Reuters

I intervjuet med ABC News fastholder Trump det han gjentatte ganger har sagt: At det er meksikanerne som til slutt skal sitte igjen med regningen. Trump bekreftet i at amerikanernes skattepenger kommer til å bli brukt for å starte byggingen, men sa samtidig at Mexico skal betale USA 100 prosent tilbake.

Tre tusen kilometer

På en pressebriefing i Det hvite hus onsdag sier Trumps pressetalsmann Sean Spicer at Mexico skal betale for muren «på en eller annen måte».

For å få til dette sier Trump i ABC News-intervjuet at han planlegger å starte forhandlinger med meksikanske myndigheter «forholdsvis snart».

Meksikanske myndigheter har imidlertid gjentatte ganger sagt at det er uaktuelt at de skal betale for denne muren.

Selv har Trump beregnet at det vil koste rundt 8 milliarder dollar å bygge denne muren langs den tre tusen kilometer lange grensen, men andre anslag er langt høyere – opp mot 200 milliarder dollar.

Trump-administrasjonen mener de kan bygge muren ved hjelp av gjeldende lovverk, inkludert «Bush era Secure Fence Act» – en lov som George W. Bush underskrev i 2006 for å sikre USAs sørlige grense.

