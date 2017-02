NEW YORK (VG) Donald Trump går til nytt angrep på media og kaller lekkasjene om Russland-kontakten for kriminelle handlinger.

Det var en hardt presset president som onsdag hadde sitt første møte med pressen etter avsløringene om at flere av hans medarbeidere i hans valgkampanje hadde hyppig kontakt med russisk etterretning under valgkampen.

Pressekonferansen ble holdt i forbindelse med Israels statsminister Benjamin Netanyahus besøk i Det hvite hus, men det ble også stilt spørsmål om den omstridte kontakten med russisk etterretning, som tirsdag første til at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måte gå.

Stor tidslinje: Få innsikt i Russland-kontroversene

Han tok bare spørsmål fra en utvalgt del av amerikansk presse, men ble på et tidspunkt spurt om avgangen til hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

– Michael Flynn er en fantastisk mann som har blitt behandlet veldig urettferdig av media. «Fake media», som jeg kaller mange av dem. Det er veldig trist at han ble behandlet så dårlig, sa Trump og fortsatte:

– Dokumenter har blitt lekket. Det er kriminelle handlinger. Det har foregått lenge, før min tid, men nå foregår det virkelig.

Trump gjentok også hva han tidligere onsdag skrev på Twitter da han beskyldte det hele for å være en dekkhistorie for dysse ned Hillary Clintons tap.

Avsløringene har fått presidenten til å gå på frontalangrep på amerikansk etterretningstjeneste.

«Den virkelige skandalen her er at hemmeligstemplet informasjon er ulovlig gitt ut av «etterretningen» som godteri. Veldig uamerikansk!» raste Trump på Twitter.

Pressekonferansen ble holdt før møtet mellom de to statslederne, der USAs ambassade til Jerusalem, Israels bosetninger i okkuperte områder og Irans atomprogram som står på hovedagendaen.

Trump sa at USA vil gjøre alt de kan for å få på plass en fredsavtale, men ber imidlertid Netanyahu om å holde igjen når det gjelder de israelske bosetningene.

– Jeg vil gjerne se at du holder igjen en liten stund. Vi skal finne ut av det, Jeg vil at vi skal få til en avtale og jeg tror at vi skal få til en bra en, sa Trump som la vekt på at begge parter må være åpne for kompromiss.

Deretter så han bort på Netanyahu.

– Han virker ikke så optimistisk, men, sa Trump og smilte.

Med en god dose humor, og med referanse til Trumps første biografi, sa Netanyahu: Det er «the art of the deal», som er tittelen på boken og som på norsk kan oversettes til kunsten å gjøre en avtale.

Tostatsløsning eller enstatsløsning?

Tidligere i dag meldte flere medier at Trump-administrasjonen kommer til å bryte med amerikansk politikk gjennom flere tiår, og ikke lenger kommer til å forlange en tostatsløsning for Israel og de palestinske områdene.

– Jeg kan leve med enten tostatsløsning eller enstatsløsning. Jeg liker den løsningen som begge parter liker. Dersom israelerne og palestinerne er glade, så er jeg glad, sa Trump på pressekonferansen.

Om flyttingen av ambassaden, som Trump lenge har snakket om, sa presidenten:

– Jeg vil veldig gjerne at det skjer, og vi ser veldig nærme på det. Så får vi se hva som skjer.