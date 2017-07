Trump om Kim etter rakettoppskyting: – Har han ikke noe bedre å gjøre med livet sitt?

Natt til tirsdag norsk tid avfyrte Nord-Korea et missil. Den foreløpig siste i en lang rekke våpentester den siste tiden møtes med oppgitthet fra USAs president.

Rundt klokken 02.40, norsk tid, avfyrte nord-koreanerne enda et balistisk missil, ifølge det sør-koreanske forsvaret. Nyhetsbyrået Yonhap hevder raketten kan ha reist opp mot 900 kilometer, noe som vil innebære at testen var vellykket.

Ifølge nyhetsbyrået kan missilet ha landet i japansk farvann.

Asia-forsker: – Umulig for USA med militære aksjoner mot Nord-Korea

Rett før G20



Prøveskytingen er foreløpig siste av flere de siste månedene, og kommer like før Sør-Koreas president, Moon Jae-in, planlegger en reise til G20-møtet der han skal holde treffe USAs president Donald Trump og Japans Shinzo Abe.

Forrige uke var Sør-Koreas ferske president i USA og diskuterte situasjonen med naboen i nord. I pressekonferansen etterpå gjorde Trump det klart at USAs tålmodighet overfor Nord-Korea var slutt, men understreket samtidig at en løsning ville innebære flere virkemidler, inkludert dialog – slik Moon ønsker.

Så du denne? Nord-Korea feirer barnas dag med krigstrening

Saken fortsetter under videoen

Slutt på tullet?



Kort tid etter nattens prøveskyting tok likevel USAs president til Twitter for å uttrykke sin frustrasjon.

– Har ikke denne fyren noe bedre å gjøre med livet sitt? spør Trump retorisk.

– Det er vanskelig å tro at Sør-Korea og Japan vil finne seg i dette så mye lenger. Kanskje Kina legger tungt press på Nord-Korea og får slutt på dette tullet én gang for alle! fortsetter han i neste melding.

Henvisningen til Kina er ikke tilfeldig. Landet er tradisjonelt sett det som har mest innflytelse på Nord-Korea, og Trump er avhengig av deres støtte for å komme noen vei. Ifølge New YorkTimes' kilder i administrasjonen har presidenten advart Kina om at USA er klar til å handle på egenhånd for å legge press på myndighetene i Nord-Korea.

Leste du? Her oppdager journalisten en skjult hotelletasje i Nord-Korea

Saken fortsetter under videoen

Provosert



Samtidig har USA gjort flere ting som vil provosere kineserne, som å selge våpen til Taiwan og å sanksjonere en bank. Dette skal ifølge kildene avisen har snakket med overbevise Kina om at de må legge enda mer press på Nord-Korea.

Kina har på sin side sagt at de vil be Nord-Korea stoppe våpentestene sine – både atomvåpen og konvensjonelle – dersom USA og Sør-Korea slutter med militærøvelser, ifølge NTB.

Situasjonen på Koreahalvøyen har tilspisset seg den siste tiden, ikke minst på grunn av Nord-Koreas mange prøveskytinger.

For to uker siden døde også den amerikanske studenten Otto Warmbier (22) etter å ha vært holdt i nord-koreansk fangenskap.