NEW YORK (VG) Donald Trump liker svært dårlig at hans innreiseforbud har endt opp i retten, men lover at han ikke kommer til å gi opp kampen.

Tirsdag kveld norsk tid skal en føderal ankedomstol i San Francisco avgjøre den videre skjebnen til Donald Trumps innreiseforbud for innbyggere fra syv land.

Dette skjer etter at Trumps presidentordre ble tilsidesatt etter at en dommer fredag fastslo at forbudet er i strid med USAs grunnlov – en beslutning som fikk Trump til å rase.

– Veldig viktig for landet



Få timer før tirsdagens høring møtte presidenten pressen i Det hvite hus i forbindelse med at en rekke sheriffer fra hele USA var på besøk.

På spørsmål om hvor langt han er villig til å gå med innreiseforbudet, svarte Trump:

– Vi kommer til å ta den gjennom systemet. Det er veldig viktig for landet. Vi er nødt til å ha sikkerhet i landet vårt. Vi er nødt til å ha evnen. Når man tar et sted som Syria, så tar man inn alle type mennesker. Husk at IS sa at de skulle infiltrere USA og andre land gjennom innvandring.

– Og da har vi ikke lov til å være tøffe når folk kommer inn? Forklar det, fortsatte han.

Kan gå til Høyesterett

Presidenten sa at han håper at saken ikke trenger å tas helt til Høyesterett, men at de likevel er forberedt på at de kan skje.

– Vi får se hva som skjer.

Flere ganger under den korte pressebriefingen kalte han innreiseforbudet for «sunn fornuft».

– Noen ting er lovverk og andre ting er sunn fornuft. Dette er sunn fornuft.

Samtidig sa Trump at «det ikke er til å tro» at de må kjempe i retten for å opprettholde innreiseforbudet – et tiltak som han mener vil beskytte USA.