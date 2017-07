Trump om helsereformen: Republikanerne har ikke gjort jobben sin

NEW YORK (VG) President Donald Trump kjemper en desperat kamp for å sikre de nødvendige stemmene for å erstatte Obamacare.

Dagen før Senatet behandler forslaget om å vrake Barack Obamas helsereform kom presidenten med en intens oppfordring til sine partifeller.

– De siste syv årene har Republikanerne stått sammen om kravet om å forkaste Obamacare og erstatte den med en ny helsereform, men til nå har de ikke gjort jobben sin. Nå har de sjansen. Det er ennå ikke for sent å holde sitt løfte til velgerne, sa Trump.

– Vi får ingen hjelp av Demokratene. Derfor trenger vi hver eneste stemme, slo han fast.

– En stor løgn



Bak han på podiet i Det hvite hus sto familier som, ifølge Trump, er ofre for økte forsikringspremier under Obamacare.

– Demokratene har sagt til disse familiene at de vil få reduserte utgifter med Obamacare, men det er bare en stor, fet løgn.Tvert imot har disse menneske opplevd galloperende økning i sine premier. Det amerikanske folket har ventet lenge nok, sa Trump.

Under valgkampen hevdet Trump at det ville være en enkel sak å avskaffe forgjengerens reform, men presidenten har møtt stor motstand i egne rekker.

Donald Trumps forsøk på å vrake forgjengerens omstridte helsereform ligger nå an til å gå på et nytt, sviende nederlag tirsdag. Senatet vil nå stemme over hvorvidt Obamacare skal avskaffes eller ikke, til tross av at det ikke foreligger en ny og ferdig utarbeidet helsereform.

– Alle som stemmer imot sier til familier som sliter at de har det bra med Obamacare, sier Trump.

Mangler stemmer



Republikanernes trenger minst 50 stemmer for å få avskaffet den eksisterende reformen, men også denne tilnærmingen har møtt motstand. To republikanske senatorer har allerede gjort det klart at det ikke er aktuelt å avskaffe Obamacare uten et klart alternativ.

Den republikanske senatoren Shelley Moore Capito fra West Wirginia, sier hun nekter å stemme for det siste forslaget til Republikanernes leder Mitch McConnell

– Jeg kom ikke til Washington for å skade folk, sier hun.

Det nye forslaget om kun å stemme over Obamacare kommer som følge av at republikanerne ikke lyktes å få flertall for en ny helsereform i denne omgang. I forrige uke ble det klart at republikanernes forslag til ny helselov ikke ville få flertall etter at to av deres egne senatorer gikk ut og sa de ikke kunne støtte forslaget.

Nytt forslag



Nye beregninger fra Kongressens budsjettkontor viser at 32 millioner amerikanere vil kunne stå uten helseforsikring innen 2026, dersom Senatet vedtar å avskaffe Obamacare uten å ha på plass en ny helsereform.

Men motstanderne har ingen planer om å gi opp, selv om de skulle gå på et nytt nederlag i tirsdagens votering, skriver Politico.

– Hvis det skulle skje, må vi bare gå tilbake til tegnebrettet og utforme et nytt forslag. Det er ikke et spørsmål om vi kommer til å erstatte Obamacare, det er bare et spørsmål om når, sier senator John Thune.

Klar advarsel



Under en lunsj for alle de republikanske senatorene i forrige uke var presidenten krystallklar på sine forventninger til partifellene.

– I syv år har dere lovet amerikanere å avskaffe Obamacare. Folk lider. Å være passive er ikke et alternativ og jeg mener rett og slett at ingen av dere bør forlate byen uten en ny plan på plass, sa Trump.

Søndag rettet han en tydelig advarsel til partifellene på Twitter:

– Hvis ikke Republikanerne forkaster og erstatter den katastrofale Obamacare vil konsekvensene bli mer alvorlige enn de aner.