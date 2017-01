Trump om hackingen: – Absolutt ingen effekt på valgutfallet

Etter å ha møtt USAs etterretningssjefer sier Donald Trump at hackingen ikke påvirket valgutfallet.

Sjefene for FBI og CIA har sammen med den nasjonale etterretningsdirektøren James Clapper nå orientert USAs kommende president Donald Trump om den mye omtalte russiske hackingen.

Etterretningsorganisasjonene har konkludert med at Russland sto back cyberangrepet for å påvirke valget i Trumps favør.

Etter møtet i dag varsler Trump at han vil utnevne en gruppe som skal se på hvordan USAs kan stoppe cyberangrep, men han understreker også at hackingen ikke påvirket valgresultatet.

– Selv om Russland, Kina, andre land, eksterne grupper og folk konstant prøver å trenge gjennom cyber-infrastrukturen til våre statlige institusjoner, bedrifter og organisasjoner – inkludert Det demokratiske partis nasjonale komité- var det absolutt ingen effekt på valgutfallet. Det var overhodet ikke noen tukling med stemmeautomatene, skriver Trump i en uttalelse i kveld.

– Det var forsøk på å hacke Det republikanske partiets nasjonale komité, men RNC hadde et sterkt forsvar og hackerne mislyktes, skriver Trump.

– En heksejakt



I et intervju med avisen The New York Times, før etterretningsmøtet, kalte Trump anklagene om russisk hacking av valget for en politisk heksejakt. Trump hevdet at det er hans politiske motstandere som står bak det han mener er en heksejakt, og at de gjør dette som hevn fordi de er flaue over å ha tapt presidentvalget i fjor.

Samtidig tvitret han at han vil be Kongressen granske lekkasjer om den angivelige hackingen til amerikanske medier.

(VG/NTB)