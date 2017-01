NEW YORK (VG) Donald Trump får i dag fremlagt beviser på at Russland stod bak hackerangrep mot USA. Få timer før kaller han det hele en politisk heksejakt.

Sjefene for FBI, CIA og NSA, i tillegg til den nasjonale etterretningsdirektøren James Clapper tropper fredag kveld norsk tid opp i Donald Trumps Trump Tower på Manhattan.

De skal gi den påtroppende presidenten innsikt i etterforskningen av hackerangrepene mot Demokratene i presidentvalgkampen.

Den amerikansk etterretningstjenesten mener at det er Russland som står bak, og at sentrale makthavere må ha godkjent det.

– Ganske nylig hacket Kina 20 millioner myndighetsnavn, sa Trump i et intervju med New York Times tre timer før møtet og refererte til et datainnbrudd i slutten av 2014 og begynnelsen av 2015.

– Hvorfor snakker ikke noen om det? Dette er en politisk heksejakt, fortsatte han.

Naboer til påstått spionbase: – Alltid lurt på hva russerne gjorde her

Vil kreve etterforskning av lekkasjer

I det samme intervjuet sier han også:

– Når det er sagt så vil jeg ikke at andre land skal hacke landet vårt. De har hacket Det hvite hus, de har hacket Kongressen. Det er som at vi er hackehovedstaden i verden.

Torsdag publiserte NBC lekkasjer fra rapporten Trump i dag skal få innsikt i, noe som har fått USAs neste president til å rase. Like før møte med etterretningstjenesten tvitret han at han vil be om etterforskning av lekkasjene.

Gjentatte ganger den siste tiden har Trump uttrykt sin tvil om hackingen og hvem som står bak, blant annet i en Twitter-melding tidligere denne uken hvor han skrev:

– Orienteringen rundt «etterretningen» om den såkalte «russiske hackingen» er forsinket til fredag, kanskje det var behov for mer tid for å bygge en sak. Veldig rart!

Bakgrunn: Beskylder Putin for å blande seg inn i USA-valget

– En stor trussel

I en høring i Kongressen torsdag ga etterretningstjenesten innsikt i sine funn i etterforskningen av hackingen, hvor de blant annet sa at Russland utgjør en stor trussel mot USA.

At Trump sår tvil om disse funnene har fått mange til å reagere sterkt. Trump har gjennom valgkampen og etter valgseieren snakket varmt om Russland og deres president Vladimir Putin gang på gang. Til jul fikk den påtroppende presidenten et julekort fra Putin med en liste over hans forventninger til Trump.

Lest denne? Dette blir Trumps største utfordringer

Like før nyttår offentliggjorde Barack Obama sine sanksjoner mot Russland for den påståtte hackingen, blant annet ved å utvise 35 diplomater og stenge to russiske eiendommer på den amerikanske østkysten som USA hevder ble brukt til spionasje.

Denne uken besøkte VG en av disse eiendommene, i småbyen Centreville i Maryland. Der fortalte innbyggerne at de svært sjelden så russerne i bybildet.

Det er ikke bare hacking og etterretning som opptar Trump om dagen. Torsdag meldte CNN at Trump vil la amerikanske skattebetalere betale for muren han vil bygge på grensen mellom USA og Mexico. Gjennom valgkampen har han gang på gang sagt at det er Mexico som skal ta regningen for denne.

– De uærlige mediene melder ikke at alle pengene som brukes på å bygge den storslagne muren, skal betales tilbake av Mexico senere!, var Trumps svar på Twitter.