Trump om fjerning av omstridte statuer: Trist

NEW YORK (VG) Samtidig som han er under stadig større press for sin håndtering av bilangrepet i Charlottesville, tar president Donald Trump nå til orde for å bevare de omstridte statuene som utløste opptøyene.

De rasistiske og nasjonalistiske gruppene som i helgen marsjerte gjennom gatene i den lille byen Charlottesville i Virginia protesterte mot den varslede flyttingen av en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

Marsjen ble møtt av en stor gruppe motdemonstranter, og det kom til kraftige sammenstøt mellom de to gruppene. 32 år gamle Heather Heyer ble drept og flere andre ble alvorlig skadet da 20 år gamle James Alex Fields jr. kjørte bilen sin i høy hastighet rett inn i gruppen av motdemonstranter.

Også i andre amerikanske byer har slike statuer blitt fjernet de siste månedene. I april ble en Lee-statue i New Orleans revet etter å ha vært et landemerke i byen i 133 år. Bakgrunnen er en pågående nasjonal debatt om sørstatsmonumenter, som flere mener representerer slaveri og rasisme.

Nå går president Donald Trump ut med støtte til de omstridte monumentene, i flere Twitter-meldinger torsdag formiddag.

– Trist å se hvordan historien og kulturen til vårt storslagne land blir revet i stykker gjennom fjerningen av våre vakre statuer og monumenter. Du kan ikke fjerne historien, men du kan lære av den. Robert E. Lee, Stonewall Jackson – hvem blir de neste? Washington, Jefferson? Så latterlig, skriver presidenten.