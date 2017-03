President Donald Trump hinter kraftig om at det vil komme nye opplysninger om den påståtte avlyttingen av ham i Trump Tower.

I et intervju som skal sendes på Fox News i kveld amerikansk tid, kommer presidenten med svært ubeskjedne hint om at saken om avlyttingen vil ta en ny vending i tiden som kommer.

– Jeg tror du kommer til å se noen veldig interessante elementer komme frem over de neste to ukene, sier Trump i intervjuet, melder Reuters.

Her sier han også at «avlytting dekker en rekke forskjellige ting», ifølge nyhetsbyrået.

BAKGRUNN: Påstår at Obama avlyttet ham i valgkampen

– Ingen beviser

Det var president Trump selv som kom med de kraftige beskyldningene i begynnelsen av mars, da han i kjent stil tok til tastaturet og publiserte en melding på Twitter.

«Fryktelig! Fant akkurat ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er McCarthyisme!», skrev Trump på Twitter den gang.

Så sent som i ettermiddag norsk tid uttalte republikaneren Devin Nunes, som er leder for etteretningskomiteen i Representantenes hus, at de foreløpig ikke har fått se noen beviser som viser at anklagene fra Trump stemmer.

– Vi har ikke sett noen beviser for at det skjedde, og jeg tror faktisk ikke...bare den siste uken, de folkene vi har snakket med. Jeg tror ikke det var faktisk avlytting av Trump Tower, sa republikaneren, ifølge CNN.

De har gitt Det hvite hus en frist innen mandag den 20. mars til å legge frem beviser som underbygger de alvorlige anklagene fra presidenten.