Trump om demonstrasjonene Charlottesville: Mener begge sider har skyld

USAs president Donald Trump måtte igjen forsvare sine Charlottesville-uttalelser.

USAs president uttalte seg tirsdag igjen om angrepet i Charlottesville hvor en kvinne ble drept og rundt 20 skadet.

Presidenten var først raskt ute og fordømte volden, men har senere fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret tydelig hos de høyreekstreme demonstrantene. Han fortalte tirsdag at han ikke hadde drøyd tiden med vilje, men ventet på mer fakta.

Mener flere har skyld



Under pressekonferansen, som egentlig skulle handle om infrastruktur, ble det igjen reist spørsmål om helgens demonstrasjoner. Da svarte Trump at både høyre- og venstreorienterte har skyld i opptøyene og voldsbruken i Charlottesville.



– Jeg mener det er skyld på begge sider, sa Trump til de fremmøtte journalistene og påpekte at det finnes gode og dårlige folk på begge sider.

Trump sa også at motdemonstrantene var veldig voldelige, og kalte dem «alt-left», med referanse til alt-right-bevegelsen på ytre høyrefløy.

Presidentet passet også på å fremme at han mener relasjonene mellom svarte og hvite i USA blitt bedre i hans periode, og vil bli enda bedre hvis det skapes flere arbeidsplasser i USA.

Forsvarte Bannon



President Trump brukte også noe av pressekonferansen på å forvare sin sjefstrateg Steve Bannon etter at presset mot ham har økt kraftig de siste dagene.

– Han er en god mann, ikke en rasist, sa Trump.



Bannon regnes som en viktig representant for Trump mest høyreorienterte velgere. Han er kjent for å ha drevet det høyrepopulistiske nettstedet Breitbart før han sluttet seg til Trumps valgkampteam.

