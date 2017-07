Trump og Putin møttes to ganger under G20

Den amerikanske presidenten møtte sin russiske motpart, Vladimir Putin, to ganger under G20-toppmøtet i Hamburg, bekrefter Det hvite hus tirsdag.

Det var allerede kjent at de to presidentene møttes under G20 møtet 7. juli. Det var første gang Trump og Putin møttes ansikt til ansikt.

Hvor lenge det andre møtet varte eller hva som ble diskutert, ble det ikke opplyst om, men Det hvite hus sier det dreier seg om en privat middag under G20-møtet og at de to presidentene snakket sammen mot slutten av kvelden.

Ifølge AP skal det ha vært en privat middag for G20-lederne og deres ektefeller. Talsperson Michael Anton for USAs Nasjonale sikkerhetsråd sier ifølge nyhetsbyrået at samtalen mellom de to statslederne var uformell, og ikke egentlig kan karakteriseres som et møte.

– En samtale over desserten skal ikke karakteriseres som et møte, sier Anton.

Det mener imidlertid president Ian Bremmer i Eurasia Group, som sier han har snakket med to personer som var til stede under middagen. Ifølge disse kildene, som ikke navngis av AP, skal Trump og Putin ha holdt samtalen gående i nærmere en time.

Underredaktør Jon Passantino i BuzzFeed News påpeker på Twitter at BuzzFeed rapporterte om dette andre møtet allerede 8. juli.

Tirsdag kveld lokal tid tvitret også presidenten selv at møtet ikke var noe nytt.

– Nyheten om middagen med Putin er «syk». Alle G20-lederne, og deres ektefeller, ble invitert til middag av den tyske statsministeren. Dette visste pressen! skriver Trump.

Videre skriver han at «falske nyheter» stadig blir verre.

Da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte pressen for å gi et referat fra det første møtet, fortalte han at det ble en «robust og langvarig» ordveksling. Samtalen mellom Trump og Putin i Hamburg varte nesten to timer lenger enn de 35 minuttene som var avsatt.

(NTB/VG)