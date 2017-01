Trump og Putin drøftet Syria og Ukraina på telefonen

Presidentene drøftet situasjonene i de to landene, og ønsker en koordinering av innsatsen mot IS i Syria.

Det skriver nyhetsbyrået AFP.

De ønsker også å utvikle en relasjon som likemenn, sier Kreml ifølge byrået. Kreml kom med en uttalelse etter telefonsamtalen, men ifølge nyhetsbyrået Reuters nevnte de ingenting om hvorvidt USA kommer til å lette på sanksjonene mot Russland, som ble innsatt etter annekteringen av Krim i 2014.

Kreml sier i en uttalelse at begge parter viste at de var klare for et aktivt felles arbeid for å stabilisere og utvikle russisk-amerikansk samarbeid. Det hvite hus har foreløpig ikke kommet med noen uttalelser etter møtet.

Kreml sier videre at Putin og Trump vil opprettholde en «jevn personlig kontakt», og forbereder seg på et møte ansikt til ansikt.

Det har vært knyttet stor spenning til telefonmøtet de to imellom. Allerede før Trumps møte med Storbritannias statsminister Theresa May var det klart at Trump skulle snakke med Putin i løpet av helgen. Hva samtalen skulle gå ut på var uklart, men Trump sa under en pressekonferanse etter møtet med May at han ideelt sett ønsket et godt forhold til alle land.