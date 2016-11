Trump ønsker svigersønnen som fredsforhandler i Midtøsten

I et intervju med New York Times avslører Donald Trump at han vurderer å utnevne svigersønnen som spesialutsending til Midtøsten.

Flere frykter at USAs kommende president Donald Trump ikke klarer å skille mellom privatlivet sitt og pliktene som president.

Disse mistankene ble ikke dempet etter at Trump i et intervju med New York Times mandag sa at han ønker at svigersønnen hans, Jared Kushner, skal forhandle om fred mellom Israel og Palestina.

Trump benektet i intervjuet at det er regelverk som forhindrer ham fra å utnevne Kushner til en jobb i Det hvite hus, men Trump la til at han kunne tenke seg å utnevne ham til en rolle som spesialutsending til Midtøsten.

– Presidenten i USA kan ha hvilke konflikter han eller hun vil, men jeg vil ikke gjøre det, sa Trump, og la til at Kushner kan være «veldig hjelpsom» i arbeidet for å skape fred i Midøsten.

Les også: Slik har Trump moderert valgløftene

– Vil elske å lage fred



– Jeg vil elske å være den som lager fred mellom Israel og palestinerne, det ville vært et en stor oppnåelse, sa Trump i intervjuet.

Svigersønn Kushner, som tilhører en konservativ jødedom, er eiendomsmogul og god for om lag 1,7 milliarder.

Han har vært en viktig rådgiver for Trump under valgkampen, og har fått en del av æren for at støtten til Trump vokste blant Israel-støttespillere.

Trump har troen på at han kan skape fred mellom Israel og Palestina:

– Mange mennesker har fortalt meg at det er umulig, flotte folk har fortalt meg at jeg ikke kan gjøre. Jeg er uenig, jeg tror det kan bli fred, sa han.Trump mente Kushner kan spille den rollen fordi han «kjenner til regionen».

Kushner er regnet som en med stor innflytelse på Trump. To rådgivere fikk sparken bare dager etter at Trump vant valget, og ifølge New York Times er det Kushner sto bak.

Les også: Hyllet Trump med nazihilsen

Forsvarte Bannon



Trump har blitt møtt med krass kritikk etter at han utnevnte den kontroversielle mediemannen Stephen Bannon til nærmeste rådgiver, som står bak nettstedet Breitbart News. I intervjuet med New York Times forsvarte Trump valget av Bannon.

– Jeg har kjent Stephen Bannon lenge. Hvis jeg tenkte han var en rasist eller med i «alternativhøyre», ville jeg ikke engang tenkt på å ansette ham, sier han.

Han la til at han ikke synes Breitbart News er rasistisk eller antisemittisk, og nettstedet ikke befinner seg så langt fra New York Times.

– Det er bare veldig mye mer konservativt, sa han.