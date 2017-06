Trump nominerer Wray til FBI-sjef

USAs president Donald Trump opplyser på Twitter at han nominerer Christopher A. Wray til FBI-sjef.

Trump omtaler Wray som «En mann med upåklagelige kvalifikasjoner» til jobben som direktør for FBI.

Han skriver videre at det vil komme fler detaljer.

Advokaten Christopher A. Wray har tidligere tjenestegjort under George W. Bush-administrasjonen, der han ledet en avdeling i det amerikanske justisdepartementet fra 2003 til 2005. Senere har han jobbet med sivile søksmål for et advokatfirma i Washington og Atlanta.

The New York Times skriver at Wray er et «trygt valg» fra en president som på et tidspunkt vurderte politikere til FBI-jobben, som historisk har vært holdt utenfor politikken.

Nominasjonen kommer etter at Trump ga tildligere FBI-sjef, James Comey, sparken i mai i år. En handling som kom som en stor overraskelse i USA, hvor Comey måtte fratre sin stilling midt i den pågående etterforskningen av de påståtte båndene mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.

At en president har gitt overhodet for FBI sparken har kun skjedd èn gang tidligere. Den gang i 1993 da daværende president Bill Clinton ga William Sessions sparken etter at han nektet å fratre sin stilling, ifølge LA Times.

