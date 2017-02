Trump: Negative målinger er «falske nyheter»

President Donald Trump fortsetter sin krig mot mediene. Nå slår han fast at alle negative meningsmålinger er «falske nyheter».

Trump sendte ut to Twitter-meldinger med harde anklager mot amerikanske TV-stasjoner og andre medier tidlig mandag morgen lokal tid, melder NTB.

– Alle negative målinger er falske nyheter, akkurat som målingene til CNN, ABC og NBC presenterte i valget, skriver presidenten.

I neste melding sto det at Trump baserer seg på «akkumulering av data». Også her anklaget han medier for å spre falske nyheter.

Angriper mediene

Trump rettet gjennom store deler av valgkampen en serie harde angrep på tradisjonelle medier. Etter innsettelsen har presidenten og hans nærmeste rådgivere fortsatt kampanjen. I sin aller første pressekonferanse benyttet Trumps pressetalsmann Sean Spicer anledningen til å refse pressen.

Spicer mente nemlig at pressen hadde fremstilt Trumps innsettelse feilaktig i hensikt å sverte den nye presidenten.

– Dette var det største publikummet som noen gang har vært vitne til en innsettelse – både på stedet og rundt om i verden. Bilder av innsettelsen ble med vilje tatt fra en spesiell vinkel for å skjule den enorme støtten som hadde møtt opp, sa Spicer.

Dagen etter forsvarte Trump-rådgiver Kelyanne Conway de oppsiktsvekkende uttalelsene med at Spicer presenterte «alternative fakta».

– Typisk for diktaturer

I forbindelse med striden rundt det omstridte innreiseforbudet har Trump også kommet med harde utfall for rettsvesenet og dommeren som midlertidig har stanset forbudet. Statsviter Tore Wig mener han det er en risiko for at USA vil utvikle seg i autoritær retning mens Trump sitter ved makten, melder NTB.

Han viser til Trumps angrep på rettsvesenet og mediene, og påstanden om at millioner av ulovlige innvandrere stemte i presidentvalget.

– At legitimiteten til det uavhengige rettsvesenet undergraves, er ikke noe vi normalt ser i demokratier. Men det er ganske typisk for diktaturer, sier Wig til NTB.

Også flere amerikanske akademikere har kommet med lignende advarsler. Statsviteren Brendan Nyhan mener Trumps regjering har «autoritære tendenser», mens økonomiprofessor Robert Reich hevder Trump angriper mediene med samme strategi som «despoter» bruker.