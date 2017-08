Trump møtt av demonstranter i hjembyen: New York hater deg!

NEW YORK (VG) Donald Trump fikk ingen varm mottakelse da han kom tilbake til hjembyen New York.

Flere hundre mennesker samlet seg mandag kveld utenfor presidentens hjem i Trump Tower på Manhattan. Med plakater og slagord som «New York hater deg» og «Donald Trump er fascist» holdt demonstrantene det gående i flere timer, mens et stort politioppbud sørget for å holde dem på betryggende avstand fra inngangspartiet.

Flere bar også plakater med navnet til Heather Heyer, som ble drept mens hun demonstrerte mot en nazimarsj i byen Charlottesville i Virginia lørdag. 19 andre ble alvorlig skadet da James Alex Fields jr. kjørte bilen sin i høy hastighet rett inn i gruppen av motdemonstranter.

Direktører trekker seg



Presidenten var raskt ute og fordømte volden, men har fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret tydelig hos de høyreekstremedemonstrantene. Først mandag holdt Trump en ny tale der han tok avstand fra gruppene som marsjerte i Virginia.

– Rasisme er ondskap, og de som utøver vold i dens navn er kriminelle og bøller, inkludert KKK, nynazister og hvite raseekstremister, sa Trump.

Demonstrantene utenfor Trump Tower var likevel ikke imponert.

– Det er tydelig at han ikke er oppriktig. Dette er krokodilletårer. Med sin reaksjon på lørdag, viste Trump sitt sanne ansikt, sier Eva Sahana til VG.

– Det som skjedde i Charlottesville er hjerteskjærende. Heyer var en av oss, som kjempet mot fascisme og nasjonalisme. Nå må vi stå opp mot fascismen før det er for sent. Vi må gjøre det tyskerne burde gjort før Hitler kom til makten, og okkupere gatene helt til Trump går av, sier hun.

Mandag kunngjorde direktøren for legemiddelselskapet Merck, Kenneth Frazier, at han sier opp sin rolle i Trumps amerikanske industriråd i protest mot presidentens håndtering av hendelsene i Charlottesville. Senere fulgte to andre rådsmedlemmer etter.

– Vi bør hedre, ikke angripe, dem som står opp for likeverd og andre amerikanske verdier. Jeg trekker meg fordi jeg ønsker forbedring, mens mange I Washington virker mest interessert i å angripe alle som er uenige med dem, skriver direktøren i selskapet Intel, Brian Krzanich, i et blogginnlegg.

– Ikke velkommen



Kate (32) og kjæresten Daniel (34) hadde også funnet veien til skyskraperen som bærer presidentens navn.

– Vi vil vise at Trump ikke er velkommen i New York. Vi skal gjøre det så ubehagelig som mulig for han å komme hit, sier Daniel.

Trump er ventet å tilbringe flere dager av ferien i hjembyen. Mens demonstrantene ropte slagord utenfor, sendte presidenten ut en melding fra toppetasjen i Trump Tower:

«Føles godt å komme hjem etter syv måneder, men Det hvite hus er veldig spesielt. Det er ikke noe sted som det. Og USA er virkelig mitt hjem»