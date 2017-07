Trump misfornøyd: Republikanere gjør lite for å beskytte presidenten

WASHINGTON, D.C. (VG) Søndag er ingen hviledag for Donald Trump på Twitter. Denne gang er det hans egne partifeller som får gjennomgå.

«Det er veldig trist at republikanere, selv noen av dem som vant på grunn av meg, gjør veldig lite for å beskytte sin president», skrev Donald Trump på Twitter, søndag kveld.

Han snakket om Russland-etterforskningen, som han ikke klarer å bli kvitt. Tydeligvis til hans store frustrasjon. Like før tweeten over sendte han ut følgende melding:

«Når den falske Russland-heksejakten fortsetter er det to grupper som ler av denne unnskyldningen for et tapt valg, demokrater og russere!».

Mens presidenten kaller Russland-etterforskningen for «falsk» og en «heksejakt» har selv de aller fleste republikanske politikere i den amerikanske hovedstaden erkjent at Russland etter alle solemerker forsøkte å påvirke fjorårets presidentvalg, slik de store amerikanske etterretningsorganisasjonene har sagt de har klare beviser på.

Natt til mandag norsk tid kom presidenten også med et stikk til partikollegene for det langdryge og konfliktfylte arbeidet med å få på plass en ny helsereform:

«Hvis republikanere ikke opphever og erstatter den katastrofale Obamacare, så vil konsekvensene bli langt større enn noen av dem forstår!», skrev Trump på Twitter.

Presidenten var «anonym»

En som forsøkte å gi Trump støtte i Russland-synet søndag var hans nye kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci.

Den rike forretningsmannen fra New York var gjest hos CNN i programmet «State of the Union». Der sa han at en person av betydning, som ønsket å forbli anonym, hadde gitt uttrykk for sterk skepsis til at Russland forsøkte å påvirke valget.

– Han sa til meg i går at dersom Russland virkelig hadde hacket disse e-postene (e-poster hos Demokratene, som senere ble delt med Wikileaks journ.anm.) ville dere aldri ha oppdaget det. Dere ville aldri ha hatt noen bevis for det, fordi de er superselvsikre på deres evner til bedrageri og hacking, sa Scaramucci.

Programleder Jake Tapper presset ham på hvem denne personen var. Til slutt ga en frustrert kommunikasjonssjef etter, og måtte innrømme at personen som hadde fortalt ham dette var president Donald Trump.

Da Scaramucci ble ansatt på fredag sa pressesekretær Sean Spicer opp i protest.

NYE JOBBER: Anthony Scaramucci er den nye kommunikasjonssjefen i Det hvite hus, mens Sarah Huckebee Sanders rykker opp fra assisterende pressesekretær til pressesekretær. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Må møte i Senatet

Russland-granskingen Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Vladimir Putin har hevdet at det var datahackere uten tilknytning til russiske myndigheter som sto bak. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre. Washington Post har avslørt at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner.

Forrige uke fikk amerikanske medier enda en grunn for å holde Russland-sporet varmt i spaltene og på TV-skjermer.

I et intervju med New York Times ga Trump nemlig både uttrykk for anger over å ha gitt jobben som justisminister til Jeff Sessions, fordi han har erklært seg inhabil i Russland-saken, og kom med det som av mange ble oppfattet som trusler mot spesialetterforsker Robert Mueller.

Selv om de fleste bortsett fra den innerste kjernen i Det hvite hus ser ut til å være enige om at Russland faktisk forsøkte å påvirke valget, etter direkte ordre fra president Vladimir Putin selv, er det så langt ikke bevist at noen fra Trumps presidentkampanje faktisk samarbeidet med Russland.

Likevel mener mange at e-poster Donald Trump jr. sendte i forkant av et møte han, Trumps svigersønn Jared Kushner og den tidligere kampanjesjefen i fjor sommer hadde med blant annet en russisk advokat viser at også dette skjedde.

De tre er alle kalt inn av Senatet for å forklare seg om dette denne uken. Forklaringene vil gå bak lukkede dører og i utgangspunktet ikke bli gjort under ed.

Å ta imot informasjon fra en fremmed statsmakt for å sverte en politisk motstander er ifølge amerikansk lov ulovlig.

Muellers etterforskning tar sikte på å gi svar på blant annet dette.