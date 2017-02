Trump mener USAs sikkerhet er truet uten innreiseforbud

USAs president Donald Trump kalte føderale dommere for «politiske» da han onsdag forsvarte innreiseforbudet for borgere fra syv muslimske land.

Trumps innreiseforbud ble i forrige uke satt til side av en føderal dommer. Saken er nå til behandling i en ankedomstol i California, og en kjennelse er ventet i løpet av kort tid, muligens allerede onsdag.

Trump selv tok et oppgjør med det han mener er «politiske» dommere da han onsdag talte på et møte med politisjefer fra ulike deler av landet.

– Jeg mener at sikkerheten vår er truet i dag. Jeg vil aldri noensinne kalle en domstol for partisk, så jeg vil ikke kalle den partisk, og vi har ikke fått noen avgjørelse ennå. Men domstolene synes å være så politiske, og det ville vært så flott for rettsvesenet vårt hvis de var i stand til å lese en uttalelse og gjøre det som er rett, sa Trump.

Usikkert utfall

Det er usikkert hvordan de tre dommerne i appelldomstolen i San Francisco kommer til å stemme.

– Jeg er ikke sikker på om noen av sidene har presentert en overbevisende sak, men jeg mener bestemt at regjeringens sak fremsto som svekket, sier Stephen Vladeck, jusprofessor ved University of Texas.

Onsdag morgen sendte Trump ut en Twitter-melding der han skrev at USA aldri kommer til å bli trygt nok hvis domstolene avviser innreiseforbudet.

"Hvis USA ikke vinner denne saken, som det åpenbart bør gjøre, vil vi aldri få den sikkerheten og tryggheten som vi har rett til. Politikk!" skrev Trump.

Dystert bilde

For å samle støtte til innreiseforbudet tegner Trump et stadig mørkere bilde av trusselen han mener ytterliggående islamister utgjør for amerikanere. Han har også antydet at USA kan bli angrepet i nær fremtid som følge av at ordren hans er tilsidesatt. Gjentatte ganger har han dessuten fremstilt konflikten som en kamp mellom Vesten og radikal islam.

Mens Trumps tilhengere mener Barack Obama med vilje tonet ned trusselen, mener Trumps kritikere at han overdriver en trussel på bekostning av andre.

Overdrev drapstall

Nyhetsbyrået AP peker på at Trump også overdriver utbredelsen av voldelig kriminalitet i USA for å samle støtte for sitt syn.

– Drapsraten i landet vårt er det høyeste på 47 år, ikke sant? Visste dere det? 47 år. Jeg pleide å si det i en tale, og alle ble overrasket fordi pressen forteller oss ikke hvordan det er. Drapsraten er den høyeste den har vært på antageligvis 45 til 47 år, sa Trump i en tale tirsdag.

Men ifølge nyhetsbyrået AP stemmer ikke tallet. Tvert imot: Drapsraten er kraftig redusert de siste 47 årene. Selv om det i 2015 ble meldt om en betydelig økning, lå raten likevel langt under det som var vanlig for 30–40 år siden. I 2015 var drapsraten på 4,9 drap per 100.000 innbyggere, mens det på 1970, -80 og -90-tallet som regel lå på cirka 6 drap per 100.000.