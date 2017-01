Trump med presidentordre om flyktninger

President Donald Trump stenger døren for syriske flyktninger.

USAs nye president fortsetter å signere presidentordre i det som må kunne kalles et rekordtempo. Sist ut er tiltak som viser hvordan Trump-teamet midlertidig vil stanse innvandring fra en rekke land.

Dokumentet har fått tittelen «Beskyttelse av landet mot at utenlandske terrorister kommer inn i USA», og presidenten sier formålet er «å holde islamistiske terrorister ute av landet».

Stenger grensen

I ordren kommer det frem at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten erklærer at de ikke lenger utgjør en fare for landets sikkerhet.

Det skal på 90 dager heller ikke skrives ut visum til personer fra «land som utgjør en terrortrussel».

PROTEST: Demonstranter samlet seg i New York i protest mot Donald Trumps nye presidentordre om migranter og flyktninger. Foto: Spencer Platt , AFP

Det hvite hus ville overfor CNN fredag kveld ikke liste opp hvilke land som blir rammet, men i et utkast som tidligere ble lekket var disse syv landene nevnt: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

– Vi vil forsikre oss om at de samme truslene som våre styrker kjemper mot i utlandet ikke slipper inn i landet vårt. Vi vil bare slippe inn de som vil støtte landet vårt og som elsker folket vårt dypt, sier Trump.

Trump, som fredag kom på sitt første besøk til forsvarsdepartementet Pentagon, signerte også en ordre hvor han lovet store endringer i forsvaret.

Skal gjennomgå F-35

Blant annet lover han å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.

– Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred. Vi ønsker fred, sa Trump.

Han spår at Kongressen, som godkjenner budsjettet, vil «bli veldig glade over å se» hans forslag for militærets utgifter.

De to nye ordrene ble signert etter seremonien hvor den pensjonerte generalen James Mattis ble tatt i ed som forsvarsminister.

– Mattis har viet livet sitt til å tjene dette landet. Han er en mann av ære, en hengiven mann og en svært handlekraftig mann. Han liker handling, sa Trump.

Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer: F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One. Trump har sagt at begge programmene koster for mye.

